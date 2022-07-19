Vali Akyıldız ve Bakan Yardımcısı Ersoy, şehit kardeşinin düğününe katıldı

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Vali Erol Ayyıldız ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin kardeşi Ayhan Kahveci'nin düğün törenine katıldı.

Vali Erol Ayyıldız ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Şehit Mevlüt Kahveci'nin kardeşi Ayhan Kahveci’yi düğün töreninde yalnız bırakmadılar. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Erol Ayyıldız, Şehit Mevlüt Kahveci’nin Kardeşi Ayhan Kahveci ve Zeynep Kayacan’ın mutluluğuna ortak olarak, genç çifte ömür boyu mutluluk dilediler.

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