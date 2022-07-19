Başıboş atlar yine sahnede

Eskişehir’de zaman zaman ortaya çıkan ve yoğun araç geçişinin olduğu Çevre Yolu’nda birçok kazaya sebep olan başıboş atlar görülmeye devam ediyor.

Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mahallesi’nde başıboş at korkuttu. Çevre Yolu’nun Ankara istikametinin yan kısmında bulunan arazide ipi salık bir biçimde gezinen beyaz renkteki atın, etrafta sahibinin olamaması dikkat çekti. Yoğun akan trafikte atın yola çıkması ve bunun sonucunda oluşabilecek kaza riski düşünüldüğünde durumun aslında ne kadar tehlikeli olduğu akıllara geldi.

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