Kaldırımlardaki çöp poşetleri ve inşaat atıkları dikkat çekiyor

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’in Vişnelik Mahallesi’nde bulunan bazı sokaklardaki kaldırımlara bırakılan çöp poşetleri ve inşaat atıkları dikkat çekiyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi’nde yer alan bazı sokak kaldırımları, adeta atıklardan geçilmiyor. Mahalleliler tarafından bırakılan çöp poşetleri ve inşaat atıkları, kaldırımı kullanmak isteyen vatandaşları zora sokuyor. Bazı noktalarda adeta kaldırımı kesen atıklar, gündüz vakti görenleri hayrete düşürüyor. Sokaklarda çöp kutusu bulunmadığını belirten mahalleliler, ortaya çıkan çirkin görüntülere karşı gerekli düzenlemelerin yapılması için yetkililere sesleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.