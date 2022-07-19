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ESTÜ takımları, TEKNOFEST'e hazır

DHA

ESTÜ takımları, TEKNOFEST'e hazır


Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi'nin (ESTÜ) Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu bölümlerinde okuyan öğrencilerin oluşturduğu Hidroana, Solar Team, Anatolia Aero Design ve ESTÜ İHA takımları, TEKNOFEST yarışmaları için son hazırlıklarını tamamladı. ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, "Amacımız; çalışan herkesin önünü açmak, öğrencilerimizin önünü daha fazla açmak. Onlar da bunu fazlası ile hak ediyorlar. Gerçekten inandıkları bir işte emek veriyorlar. Çok da güzel işler ortaya çıkartıyorlar. Hepsinin yolu açık olsun" dedi. 
ESTÜ Hidroana Takımı, hidrojen enerjili 'Dorlion' isimli araçları, Solar Team ise 'Phantom' isimli elektrikli araçları ile TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda, Elektromobil (Batarya Elektrikli) ve Hidromobil (Hidrojen Enerjili) kategorilerinde mücadele edecek. Anatolia Aero Design Takımı ise Karma Sürü Simülasyon Yarışması, Uluslararası İHA Yarışması'nın Döner Kanat Kategorisi, Sabit Kanat Kategorisi ve Savaşan İHA Yarışması'na katılacak. ESTÜ İHA Takımı da yine Döner Kanat Kategorisi ile Savaşan İHA Yarışması'na katılacak. 
'GECE-GÜNDÜZ EPEY EMEK SARF ETTİLER'
Her zaman öğrencilerin önünü açmak için çalıştıklarını ifade eden ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, "Çocuklar gerçekten aylardır burada yatıp kalkarak, gece-gündüz epey emek sarf ettiler. Çok farklı bölümlerden bir araya gelen, her biri yaklaşık 20 kişiden oluşan ekipler halinde çalışıyorlar. Birbirlerinin eksiklerini tamamlayarak, disiplinler arası ekip çalışması ile çok güzel işler çıkardılar. İnşallah bu emeklerinin karşılığını da aldıkları derecelerle taçlandırmış olacaklar. Bizim amacımız; çalışan herkesin önünü açmak, öğrencilerimizin önünü daha fazla açmak. Onlar da bunu fazlası ile hak ediyorlar. Gerçekten inandıkları bir işte emek veriyorlar. Çok da güzel işler ortaya çıkartıyorlar. Hepsinin yolu açık olsun. Başarılar diliyorum" diye konuştu.
'PANKURU BİTİREN İLK VE TEK TÜRK TAKIMIYIZ'
ESTÜ Solar Team danışmanı inşaat mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Ozan Çelik, proje kapsamında öğrencilerin imalat sürecinde de yer aldığını belirterek, "Güneşle çalışan araba yarışlarına katılıyorduk. Bu takım, bu konuda uzman. Dünya ikincisi olduk. Avustralya'da parkuru bitiren ilk ve tek Türk takımı biziz. 23 Temmuz'da TEKNOFEST yarışına katılmaya hak kazandık. Aracın teknik raporları kabul edildi. Şu anda elektrikli araçlarla ilgili bir süreç var. Biz de takımımızla buna göre adapte olduk ve bu aracı yaptık. Bu da öğrencilerin gelişmeleri için çok önemli bir husus. Sadece kağıt üzerinde değil; imalat sürecinde de yer alıyorlar" dedi.
'BU MOTORA SAHİP NADİR TAKIMLARDAN BİRİYİZ'
'Phantom' isimli elektrikli araçlarının 120 kilometre hıza kadar çıkabildiğini söyleyen ESTÜ Solar Team Kaptanı Emircan Yılmaz ise "Aracımızın kabuğunu ekip arkadaşlarımızla Ankara'da 1 ay çalışarak, kendimiz ürettik. Bunu Türkiye'de yapan nadir takımlardan biriyiz. Şasimizi de karbon fiberden yapmayı tercih ettik. Sebebi de ağırlığı hafifletmek. Bunu da kendi atölyemizde yapabilme şansını bulduk. Mekanik aksamların hepsinin tasarımı bize ait. Elektrik kısmında ise bu sene ilk defa olan yerli tasarım ve üretim sürecini devam ettirdik. Aracımız, 120 kilometrelik hızlara kadar çıkabiliyor. Türkiye'de bu motora sahip olabilen nadir takımlardan biriyiz. Bunu da yarışmada avantajımıza kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
'ARACIMIZ YÜZDE 100 YERLİ'
TEKNOFEST'te 'Dorlion' isimli hidrojen enerjili araçlarıyla yarışacak olan Hidroana Takımı danışmanı Dr. Öğretim Üyesi İrfan Töre, araçlarının yüzde 100 yerli imalatla ürettiklerini belirterek, "En az enerji ile en çok kilometre giden araç yarışları için aracımız, hazır durumda. Bundan 2 hafta önce Fransa'da Shell Eco Marathon Europe yarışları vardı. Bu yarışlarda da Avrupa 3'üncüsü olduk. 4 denemede kendi rekorlarımızı kırdık. Avrupa'nın iddialı takımlarına 'Biz de varız' dedik. TÜBİTAK, yüzde 100 yerli ve milli bir araç olsun istiyor. Bizim aracımız da yüzde 100 yerli ve 8'de 8 başarı ile ürettiğimiz hidrojen enerjili bir araç" dedi.
Hidroana Takımı mekanik birim şefi Fatih Sayan, "1 metreküp hidrojenle 378 kilometre yol katederek Avrupa 3'üncüsü olmayı hak ettik. Bu sene de yeni yaptığımız 'Dorlion' adlı 4 tekerlekli şehir içi konseptli aracımızla TEKNOFEST'e katılacağız. Yerli motorumuzu kapı aksamlarımız, direksiyon sistemlerimiz, hidrojen sistemimizin tüm parçaları yerli bir şekilde kendimiz tarafından üretildi" diye konuştu.
'DRONUMUZ 1,5 DAKIKADA 7 LITRE SUYU BIRAKABİLİYOR'
ESTÜ İHA Takımı kaptanı Yasin Çildir, "Yaklaşık 3 kiloluk bir dronumuz var. 7 litrelik su alıp, bırakma mekanizmasına sahip. Ortalama 1,5 dakika içerisinde 7 litrelik suyu alıp, boşaltabilecek bir drona sahibiz. Ayrıca savaşan İHA kategorisinde yarışmaya katılıyoruz. Bu yıl üniversitemizin İHA test sahası yapıldı. Dronlarımızın tüm ayarlarını bu test sahasında gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
İHA Takımı danışmanı öğretim üyesi Doç. Dr. Tansu Filik ise "TÜBİTAK her sene bu yarışmalardaki görevlere birtakım yeni eklemeler yapıyor. Arkadaşlar da yazılım ve donanım aşamasında bu görevi icra edecek şekilde en uygun tasarımı yapıyor. Bir çeşit mühendislik çalışması yapıyorlar. Bunu da farklı disiplinlerden arkadaşlar yapıyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-07-19 15:21:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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