Durumundan şüphelenilen 6 kişinin üzerinde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

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Eskişehir’de durumundan şüphelenilerek durdurulan 6 şahsın üzerinde 6 ruhsatsız tabanca ve 39 fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 1418 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen önleme faaliyetleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kentteki farklı noktalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan aramada toplamda 6 ruhsatsız tabanca, 39 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler S.K., B.K., H.E., M.G., M.C. ve U.G. hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

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