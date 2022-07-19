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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Farklı suçlardan hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı

İHA

Farklı suçlardan hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı

Eskişehir’de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 1316 Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda farklı suçlardan hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.
Yakalanan şahıslardan F.Y.’nin ‘kasten yaralama’ suçundan 9 yıl, N.T.’nin ‘hırsızlık’ suçundan 18 yıl 24 ay ve İ.G.’nin ‘hırsızlık’ suçundan 5 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak kentteki cezaevlerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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