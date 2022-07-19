Farklı suçlardan hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı

Eskişehir’de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 1316 Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda farklı suçlardan hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.
Yakalanan şahıslardan F.Y.’nin ‘kasten yaralama’ suçundan 9 yıl, N.T.’nin ‘hırsızlık’ suçundan 18 yıl 24 ay ve İ.G.’nin ‘hırsızlık’ suçundan 5 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak kentteki cezaevlerine teslim edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.