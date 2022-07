Bayram öncesi satılmayan derin dondurucular indirime girdi

Her sene Kurban Bayramı öncesinde büyük ilgi gören derin dondurucuları bu sene umulduğu gibi müşteri bulamayınca düzenlenen kampanya ile maliyet fiyatına satılmaya başladı.

Kurban Bayramında ibadetini yerine getirdikten sonra kalan etleri saklamak isteyen vatandaşlar derin donduruculara yöneliyordu. Kurban etlerinin buzdolabında yer kaplamadan ilerleyen zamanlarda yemek için kullanılan derin dondurucularda, bu sene beklenen satış gerçekleşmedi. Her sene Kurban Bayramı öncesinde satışları yükselen derin dondurucular bu sene ilgi görmedi. Yiyecekleri dondurarak uzun süre taze kalmasını sağlayan derin dondurucular, Kurban Bayramı sonrasında bazı mağazalarda maliyet fiyatına satılmaya başladı.



“Satışların düşmesi bizi şaşırttı”

Eskişehir’de uzun süredir beyaz eşya satıcılığı yapan Hasan Sezer, derin dondurucularda ümit ettikleri satışı yapamadıklarını belirtti. Kurban Bayramı’nda ilgi göreceğini düşünerek hali hazırda indirim yaptıklarını söyleyen Sezer, buna rağmen eski satış sayılarına ulaşamadıklarını dile getirdi. Ellerinde kalan derin dondurucuları bayram sonrasında maliyet fiyatına sattıklarını ifade eden Sezer, “İnsanlar kurban kestikten sonra dinimizin emrettiği gibi büyük bölümünü dağıtıyor. Etlerin kalan kısmını sene içerisinde taze olarak yemek için saklama ihtiyacı duyuyorlar. Bu etler buzdolabında çok fazla yer kapladığı için derin dondurucu gibi bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Alacak gücü olan vatandaşlar her sene derin donduruculara ilgi gösteriyordu, satışlarımız yüksek oluyordu fakat bu sene beklenen satışı yapamadık. Satışların düşmesi bizi şaşırttı.” dedi.

