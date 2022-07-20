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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç: “Elif Naz’dan daha büyük başarılar bekliyoruz”

İHA

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç: “Elif Naz’dan daha büyük başarılar bekliyoruz”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Samsun’da düzenlenen Türkiye Okulları Arası Bedensel Engelliler Yıldız Kızlar Yüzme Müsabakasında 4 ayrı kategoride Türkiye 1’incisi olan Elif Naz Yılmaz ile bir araya geldi. Ataç, “Elif Naz’dan bundan sonra daha büyük başarılar bekliyoruz” dedi
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kentimizi başarı ile temsil eden sporcular ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Samsun’da düzenlenen Türkiye Okullar Arası Bedensel Engelliler Yıldız Kızlar Yüzme Müsabakasında 4 ayrı kategoride Türkiye 1’incisi olan Ahmet Sezer Ortaokulu öğrencisi Elif Naz Yılmaz ve ailesini makamında ağırladı. Ziyarette müsabaka ile ilgili bilgi veren Yılmaz, “Mayıs ayında Samsun’da düzenlenen müsabakada 100 metre serbest, 50 metre serbest, 50 metre sırt ve 50 metre kelebek kategorilerinde Türkiye 1’incisi oldum. Müsabakada şehrimi temsil ettiğim ve derece getirdiğim için hem çok muyluyum hem de çok gururluyum” dedi.
Başkan Ataç da “4 ayrı kategoride almış olduğu başarılardan dolayı Elif Naz’ı tebrik ederim. Başarılı çocuğumuzdan bundan sonraki süreçte de daha büyük başarılar bekliyoruz. Çocuklarımızın spor ile erken yaşlarda tanışması bizleri mutlu ediyor. İlçemizde de çocuklara sporu sevdirmek ve erken yaşta tanıştırmak için projeler geliştiriyoruz” dedi.
Buluşma, günün anısına çektirilen fotoğraf ile sona erdi.

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