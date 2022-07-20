Anadolu Üniversitesi uluslararası sıralamalardaki başarısını sürdürüyor

Anadolu Üniversitesi, Yüksek Öğretim Dünya Üniversite Sıralamasında farklı alanlarda birçok başarıya imza attı.

Times Higher Education Yüksek Öğretim Dünya Üniversite Sıralaması 2022 yayınlandı. 99 ülke ve bölgeden bin 600’den fazla üniversitenin dâhil olduğu sıralama çerçevesinde Anadolu Üniversitesi, Türkiye Üniversiteleri kategorisinde “Genel” sıralamada 23’üncü, “Araştırma” sıralamasında 26’ıncı, “Endüstri Geliri” sıralamasında 20’inci, “Uluslararası Görünüm” sıralamasında 34’üncü, “Öğretim” sıralamasında 10'uncu, “Akademik Alıntılar” sıralamasında ise 27'inci olarak önemli bir başarıya imza attı.



Anadolu Üniversitesi için büyük bir gurur kaynağı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Üniversitenin uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan değerlendirmelerde pek çok konu başlığında ön sıralarda yer alma başarısı göstermeye devam ettiğini belirterek bu istikrarlı yükselişe katkısı olan tüm bilim insanlarına teşekkürlerini sundu.

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