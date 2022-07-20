Uzman diş hekimi ikinci üniversitesinde İletişim Bilimleri Fakültesini tercih etti Diş hekimliğine farklı bir boyun kazandırmak için ikinci üniversite tercihi İletişim Bilimleri oldu

Mesleğinde uzun yıllardır başarılı bir şekilde ilerleyen Uzman Diş Hekimi Aykut Kanat, ikinci üniversitesini okumak istedi ve 2021 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nü kazandı.



“Okuyacağım bölümle sağlık turizmi projesinin halkla ilişkiler kısmını desteklemeyi düşünüyorum”

Kanat, mesleğinin yanında İletişim Bilimleri Fakültesi’nde okuma fikrinin nasıl ortaya çıktığını şöyle aktardı: “Ülkemizin küresel sağlık turizmindeki payı hızla artıyor. Bir diş hekimi ve sağlık hizmeti sunucusu olarak bende, bu artışı memnuniyetle ve yakinen takip ediyorum. Bu alanda benim de yaptığım çalışmalar var. Bunun yanında önümüzdeki yıllarda doğru yönetilen uluslararası yüksek hacimli sağlık turizmi projesi planlıyorum. Sağlığın mutfağındaki kişi olarak, konunun en önemli dallarından biri olan halkla ilişkiler kısmında da yeterli ve doğru bilgiye sahip olmam gerekiyor. Alanında kendini zaten kanıtlamış olan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinin saygıdeğer hocalarından edineceğim bilgi ve deneyimlerle planladığım sağlık turizmi projesinin halkla ilişkiler kısmını desteklemeyi düşünüyorum. Bu yüzden yoğun iş tempoma rağmen özellikle örgün öğretimi tercih ettim.”



“Anadolu Üniversitesini tercih etmek doğru bir tercih olacaktır”

Kanat, Anadolu Üniversitesi’ni tercih etmek isteyen adaylar için ise şunları söyledi:

“Anadolu Üniversitesi akademik kadrosu, güzel kampüsü ve sunduğu olanaklarla eşsiz bir üniversite deneyimi sunuyor. Güzel şehrimiz Eskişehir’i ise sosyal yaşamı, düzeni ve öğrenci dostu oluşuyla bilmeyen yoktur. Bu açıdan Anadolu Üniversitesi’ni tercih etmek doğru bir tercih olacaktır.”

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