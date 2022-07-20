Başkan Küpeli’den “Çevre yolu cep alanı” teşekkürü

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’nin, pik saatlerde oluşan çevre yolu trafiğinin rahatlatılması ve Eskişehir OSB’den gelen servis araçlarının yolcu indirmeleri için, Bursa istikameti yönünde Alpu Kavşağı ile Kartal Kavşağı arasında yolcu indirme cebi yapılması konusunda yaptığı girişimler netice aldı. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından haziran ayında başlanan cep çalışmalarda sona gelindi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan EOSB Başkanı Küpeli, Karayolları tarafından yapılan cebin yolcu indirmeden kaynaklı yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacağını söyleyerek, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgemiz son yıllarda ciddi bir yatırımcı ilgisiyle karşı karşıya. Hal böyle olunca bölgemizde çalışan sayısı da sürekli artıyor. Şu an bölgemizde 46 bin 700 kişi çalışıyor. Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarında çalışanların büyük çoğunluğu da servis araçlarını kullanıyor. Çevre yolunda ise özellikle pik saatlerde aşırı bir trafik yoğunluğu oluşuyor. Gündoğdu Mahallesi’nden bölgemizde çalışan sayısı da bir hayli fazla olduğundan, burada özellikle akşam saatlerinde Bursa istikameti yönünde bu bölgede servis araçları yolcuları çevre yolunda indirmek zorunda kaldığı için kısmi olarak yoğunluğa neden oluyorlardı. Buraya cep yapılması konusunu sürekli gündeme getiriyorduk ve sanayicilerimizin de yoğun bir talebi vardı. Eskişehir OSB Müdürlüğü olarak konuyu Eskişehir Valimiz Erol Ayyıldız’a, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğümüze ve AK Parti il Başkanımız Zihni Çalışkan’a ve yetkililere ilettik. Sağ olsunlar bizim talebimize kısa sürede cevap verdiler. Haziran ayı içerisinde Karayolları 4. Bölge Müdürlüğümüz çalışmalara başladı. Şu an çalışmalarda sona gelinmiş durumda. Yapılan bu cep ile akşam saatlerinde yolcu indirmeden kaynaklı yoğunluk bu bölgede ortadan kalkmış olacak. Katkılarından dolayı Eskişehir Valimiz Erol Ayyıldız’a, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğümüze ve AK Parti İl Başkanına ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah güzergâh üzerinde uygun noktalarda yapılacak yeni cep alanlarıyla trafikteki sıkışıklık daha azaltılmış olacaktır” diye konuştu.

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