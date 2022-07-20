Eskişehirspor, Cüneyt Biçer ile sözleşme imzaladı

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ESKİŞEHİR,(DHA)TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktör Cüneyt Biçer ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen törende kulüp başkanı Mehmet Şimşek, başkan vekili Erkan Koca ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Cüneyt Biçer, Eskişehirspor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Biçer'in yardımcılıkları Cem Yılmaz, Muammer Girgin ve Sezgin Turan yapacak. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-07-20 15:36:17



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