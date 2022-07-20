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Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

DHA

Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Seda Bodur (22) ile Buse Nur Bulut (21) yaşamını yitirdi, sürücünün kardeşi Meltem Bodur (19) ise ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Eskişehir kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Seda Bodur'un kullandığı 52 DS 412 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hilmi K. yönetimindeki 06 JTJ 81 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Seda Bodur ile ön koltuktaki Buse Nur Bulut, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Seda Bodur ile Buse Nur Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Seda Bodur'un kardeşi Meltem Bodur ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bodur ve Bulut'un cenazeleri, Mahmudiye Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, TIR şoförü Hilmi K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-07-20 17:41:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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