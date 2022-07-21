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(ÖZEL) Kaybedilmiş altınları sahibine ulaştırmak için bir ay boyunca uğraş verdi Eskişehir’de ‘insanlık ölmemiş’ dedirten olay Fatura dökümünden telefon numarasına ulaştı, aracına aldığı şahsı bularak altınları ulaştırmaya başardı Sattığı keçilerin parası ile aldığı altınlarına yeniden kavuşan Mustafa Sarıca: “Altınlarımdan daha önemlisi, altın kalpli arkadaş kazandım”

İHA

(ÖZEL) Kaybedilmiş altınları sahibine ulaştırmak için bir ay boyunca uğraş verdi Eskişehir’de ‘insanlık ölmemiş’ dedirten olay Fatura dökümünden telefon numarasına ulaştı, aracına aldığı şahsı bularak altınları ulaştırmaya başardı Sattığı keçilerin parası ile aldığı altınlarına yeniden kavuşan Mustafa Sarıca: “Altınlarımdan daha önemlisi, altın kalpli arkadaş kazandım”

Eskişehir’de keçilerinin parasıyla aldığı altınlarını bindiği araçta düşüren Mustafa Sarıca, sürücünün filmlere konu olacak bir aylık çabaları sonrasında altınlarına kavuştu. Mustafa Sarıca, “Altınlarımdan daha önemlisi, altın kalpli arkadaş kazandım” dedi.
Eskişehir’de geçtiğimiz ay insanlık ölmemiş dedirttiren bir olay gerçekleşti. Tepebaşı İlçesi Uludere Mahalle’sinde keçilerini satan ve altın alan Mustafa Sarıca, şehir merkezine dönmek için belediye otobüsü beklemeye başladı. O sırada aracı ile oradan geçen İzzet Özüdoğru, uzun süre otobüs bekleyen yaşlı adamı aracına aldı. İkili şehir merkezine kadar sohbet ettikten sonra Özüdoğru, Kemal Sarıca’yı evine yakın bir noktada bıraktı. Evine vardığında altınlarının cebinde olmadığını fark eden Kemal Sarıca, kaybolan altınlarından kimseye bahsetmedi. Aracına bindiği İzzet Özüdoğru’yu arayan talihsiz adam, altınlarını bulamadığını ve aracını kontrol etmesini rica etti. Aracını detaylı bir şekilde arayan Özüdoğru altınları bulamadı. Aradan uzun bir süre geçtikten sonra ailesi ile pikniğe giden Özüdoğru’nun çocuklarından biri araçta altınları buldu. Özüdoğru, bulunan altınlarla birlikte telefon numarasını kaydetmediği Kemal Sarıca’yı bulmaya koyuldu. İlk olarak telefonun arama dökümüne bakan, daha sonra Sarıca’yı bıraktığı mahallenin muhtarlığına giden İzzet Özüdoğru, en son olarak sosyal medyadan ilan yayınlayarak altınları sahibine ulaştırmaya çalıştı. Çabaları neticesinde Kemal Sarıca’ya ulaşan İzzet Özüdoğru onunla buluşup altınlarını teslim etti. İki adam film gibi yaşananların ardında iki sağlam dost oldular.

“Eşimle bayağı sevindik”
Olayı anlatan İzzet Özüdoğru, Kemal amcayı aracına aldığını ve altınları kaybettiğini duyunca altınları detaylı bir şekilde aradığını ama bulamadığını belirtti. Bir süre sonra arabasına binen çocuklarının altınları bulduğunu ifade eden Özüdoğru, “Köye giderken Mustafa Amcayı gördüm. Yine köyden dönerken aynı yerde tekrar gördüm. Havada sıcaktı, daha çok otobüs beklemesin diye eşimle birlikte aracımıza almaya karar verdik. Eskişehir’e kadar muhabbet ettik. Şehre geldikten sonra Batıkent Mahallesi Ümit Hastanesi yakınlarında amcayı bıraktım. Numaramı bir ihtiyaç olursa diye vermiştim. Sonra araçtan indikten 1 buçuk saat sonra beni arayıp durumu anlattı. ‘Keçilerimi satıp altın almıştım. Altınları düşürmüşüm, acaba arabada olabilir mi ?’ diye konuştu. Sonra ben tekrar aracımın yanına gittim, arabayı bayağı aradım, ama altınları bulamadım. Amcayı indirdiğim yere bakmaya gittim. Oraları da, daha sonra arabayı da tekrar aradım ama bulmadım yine. Aradan zaman geçtikten sonra bir gün ailecek pikniğe gidecektik. Arabaya binen çocuklardan birisi altın kutusunu bulduğunu söyleyerek bana verdi. Eşimle bayağı sevindik birlikte” diye anlattı.

“Altınları kaybettiğini hiç kimseye söylememiş”
Altınların bulunasının ardından uzun bir süre Mustafa amcaya ulaşmak için her yolu denediğinin altını çizen Özüdoğru, yaklaşık bir aylık süreci şöyle özetledi;
“Daha sonra eşimle birlikte Mustafa amcaya üç gün ulaşmaya çalıştık. Beni aradığı numarayı kaydetmediğim için numarasını da bulamadım. Daha sonra takipçisi bol olan sosyal medya hesaplarına ilan verdim. Karakola gittim, ama onlar da böyle bir kayıp ilanının olmadığını belirttiler. Daha sonra aklıma yolda Şirintepe Mahallesi’nde oturduğunu söylediği geldi. Şirintepe Muhtarlığını aradım, ama oraya da ulaşamadım. Fatura dökümünden hangi tarihte arabaya bindiğini hatırlayıp Mustafa amcanın numarasını buldum. Mustafa amcaya en sonunda ulaştım. Mustafa amca da altınları kaybettiğini hiç kimseye söylememiş. ‘Altınlar bende, işyerimde. Müsait olduğunda gelip alın benden’ dedim. O da bugüne nasipmiş, gelip aldı benden.”

“Daha önemlisi altın kalpli arkadaş kazandım”
Altınlarının kaybolduğundan sadece İzzet Özüdoğru’ya bahsettiğini söyleyen Mustafa Sarıca, altınların bulunmasından daha önemli olarak altın kalpli bir arkadaş kazandığını dile getirdi. İzzet Özüdoğru’ya birçok kez teşekkür eden Sarıca, “Üç tane keçim vardı, onları satıp altın aldım. Ben umudumu kesmiştim, sağ olsun İzzet kardeşimin altın gibi bir kalbi var. Böyle insanlarda varmış memlekette. Allah razı olsun ondan, çok teşekkür ediyorum. Hakkını helal etsin. Bir kardeş kazandım ben. Param da helal paraymış geri geldi, ama ondan daha önemlisi altın kalpli arkadaş kazandım ben. İnsan duygulanıyor hani böyle bir insanlarda varmış” kelimelerini kullanarak mutluluğunu dile getirdi.

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