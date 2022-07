(ÖZEL) Anket sonuçları mahzun Eskişehirspor taraftarını gururlandırdı 50 bine yakın futbolseverin katıldığı ankette birinciliği kimseye kaptırmayan Eskişehirspor'a gönül verenler; "Anket sonuçları mâzimizle alakalı, biz hâlâ o eski günleri arıyoruz" Böyle bir takıma ve taraftara sahip olmak en kısa zamanda Eskişehirspor'un ait olduğu lige çıkma inancını arttırıyor

Türkiye’deki futbolseverlerin taraftarlık tercihlerinde ilk sırayı alan Eskişehirspor'a gönül verenler, anket sonuçlarının mâzileri ile alakalı olduğunu anlatarak, "Biz hâlâ o eski günleri arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya çapında en fazla takipçisi bulunan taraftar etkileşim platformlarından birisi Türkiye’deki futbolseverlerin sosyokültürel alışkanlıkları, taraftarlık tercihleri ve dijital eğilimlerini öğrenmek üzere geçtiğimiz futbol sezonunda yaptığı geniş araştırma yayınladı. 50 bine yakın futbolseverin soruları yanıtladığı anket, bugüne kadar yapılan futbol araştırmaları arasında en geniş katılımlı bilimsel araştırma yöntemi oldu. Araştırmada Trabzon ve Sivas’ın dışında sadece Eskişehir’de şehrin takımının desteklendiği görüldü. Şehrin futbol takımını yüzde 36,03 ile destekleyen Eskişehirliler bu sene de birinciliği kimseye kaptırmadı. Yapılan anket sonucunun ardından, son yıllarda yaşanan olumsuz gelişmelerden dolayı mahzun olan Eskişehirsporlu taraftarlar, böyle bir takıma ve taraftara sahip olmaktan son derece gururlu olduklarını belirttiler. Taraftarlar, en kısa zamanda takımlarının ait olduğu lige çıkacağına inandıklarını anlattılar.



“Anket sonuçları bizim mâzimizle alakalıdır”

Doğduğundan beri Eskişehirspor’u destekleyen taraftar Caner Tarcan, başka bir takıma gönül vermeyi hiçbir zaman aklının ucundan geçirmediğini söyledi. Eskişehir’de yaşayan birinin başka bir takımı desteklemesini kabullenemediğini ifade eden Tarcan, “Biz niye lig olarak Trabzon ve Sivas’ın önünde değiliz. En büyük sıkıntımızın bu olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili de mırın kırın yapmışlığımız olmuştur. Çevrede neden diğer formayla geziyorsun diye sitem ettiğimiz olmuştur. Ekmeğimizin peşinde başka memleketlere gittik ama hep Eskişehirsporluydum. Bundan da gurur duyuyorum. Her zaman her yerde bunu dile getiririm. Anket sonuçları bizim mâzimizle alakalıdır. Biz hâlâ o eski günleri arıyoruz. Yaşımız kaç olursa olsun, tekrar o günlere döneceğiz” dedi.



“Futbol ilk olarak burada ‘Anadolu Yıldızı’ olarak parladı”

Taraftarlardan Bilal Demirer ise, Anadolu’da futbolun ilk filizlendiği yerin Eskişehir olduğunu söyleyerek şehirde spor kültürünün çok güçlü olduğunu belirtti. Anket sonuçlarının çok fazla şeyi kanıtladığını ifade eden Demirer, “Eskişehir çok göç alan bir yer. Tatarlar, muhacirler gibi Avrupa ve Kafkaslardan gelenler var. Bu gelenler spora biraz daha yatkınlardı. Futbol ilk olarak onlar sayesinde burada ‘Anadolu Yıldızı’ olarak parladı. Eskişehirspor yıllarca çok güzel başarılar elde etti. Ben de bir süre futbol oynadım. Bazı nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Eskişehirliler takımlarını hala sever ve vazgeçmezler. Amatör kümeye düşse bile takımlarını takip ederler” ifadelerini kullandı.



“Şurada maç yapsalar ben kaldırımda Eskişehirspor’u desteklerim”

Yaklaşık 50 yıldır Eskişehirspor’u desteklediğini ve sevdiğini söyleyen Muharrem Kimsesiz, taraftarın bu sonucu fazlasıyla hak ettiğini söyledi. Eskişehirspor’un her zaman Sivasspor ve Trabzonspor’dan önce geldiğinin altını çizen Kimsesiz, şunları söyledi;

“Şurada maç yapsalar ben kaldırımda Eskişehirspor’u desteklerim. Eskişehirspor’un taraftarının önüne geçecek bir taraftar bilmiyorum ben. Eskişehir’de taraftar kültürü kendi kendine oluştu. Eskişehirspor 1965 yılında kurulduğu zaman, mahalle takımından ve Eskişehirlilerden kuruldu. Biliyorsunuz Eskişehirspor’un kurucusu Aziz Bolel’dir. Daha sonra Kamuranlar ve Fethiler geldi. Zamanında Papazın Çayırı’nda Eskişehirspor Fenerbahçe’yi çok yenmişti. Yani buralardan geldi ve kendi kendine oluştu. Amigo Orhan da bunların içinde çok önemli bir destektir. Eskişehirspor için bir kazançtır. Bazen de yukarı çıkmak için dibe vurmak gerek. Ayağını dibe çarpmak gerek. İnşallah bu durum kendimize gelmemize vesile olur.”



"Amatörde bile olsa yine tutarız”

Yapılan anketin Eskişehirspor’un büyüklüğünü kanıtladığını belirten Ali Akdemir ise şu sözleri kullandı:

“Çocukluğumuzdan beri Eskişehirsporluyuz. Eskişehirspor ile doğduk ve büyüdük. Ankette görüldüğü gibi Eskişehir zaten futbolu seven bir şehir. Amatörde bile olsa yine tutarız.”

