Otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı Eskişehir’deki kaza KYGS kamerası tarafından kaydedildi

Eskişehir’de bir otomobilin yayaya çarptığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından 2022 yılı haziran ayı trafik kazası görüntüleri paylaşıldı. Bu çerçevede Eskişehir’de kaydedilen trafik kazası ise Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, karşı şeride doğru yere düşerek yaralandı. Olayın gerçekleştiği anlar ise KGYS kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralı şahsın sağlık durumu ise bilinmiyor.

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