OEDAŞ Çözüm Merkezi’nin hedefi tüketiciye 15 saniyede yanıt vermek

Hayatına dokunduğu 3 milyon kişiye kesintisiz, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet vermek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), “ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi”ndeki iyileştirmelerine de aralıksız devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl 1,7 milyon kişiyle iletişime geçilen merkezde, müşteri temsilcisine bağlanma süresini 20 saniyeye kadar düşürdüklerini söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, bu süreyi 15 saniye civarına çekmek için insan kaynağına ve teknolojik altyapıya yatırım yapmayı sürdürdüklerini dile getirdi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), kesintisiz enerji arzının yanı sıra kesintisiz iletişim için de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 1,8 milyon abone ile yaklaşık 3 milyon kişinin hayatına dokunan şirket, 7 gün 24 saat hizmet verdiği “ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi” aracılığıyla geçen yıl 1,7 milyon kişiyle görüşüp, taleplerini karşıladı. OEDAŞ Çözüm Merkezi ile müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artıran şirket, bu çalışmalarına yeni reklam filminde de yer verdi. OEDAŞ’ın beş ilde yılda 6,33 MİLYAR KWh enerji dağıtımı gerçekleştirdiğinin vurgulandığı filmde, merkezin çözüm odaklı, hızlı ve kullanım kolaylığı sunan yaklaşımına dikkat çekildi.



“Enerjimizi ulaştırdığımız herkesin konforu için çalışıyoruz”

OEDAŞ Çözüm Merkezi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Müşterilerimize kesintisiz, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet verme hedefiyle merkezimizdeki parametreleri sürekli olarak takip ediyor, yaptığımız iyileştirmelerle hizmet kalitemizi ve hızımızı her geçen gün artırıyoruz. Bu çerçevede 20 saniyeye kadar düşürdüğümüz müşteri temsilcisine bağlanma süresini 15 saniye civarına çekmeyi hedefliyoruz. İnsan kaynağımıza ve teknolojik altyapımıza yönelik yatırımlarımız sayesinde bu hedefe de kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz. OEDAŞ Çözüm Merkezi’nde görev alan 203 çalışma arkadaşımızla birlikte, enerjimizi ulaştırdığımız herkesin konforu için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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