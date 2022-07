MEGEM’in iş garantili kursuna yoğun başvuru Başkan Küpeli “Sanayimizin eleman ihtiyacını MEGEM'le karşılıyoruz”

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan ve mesleki eğitimler veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi'ne (MEGEM A.Ş.) yoğun ilgi devam ediyor. BEBKA’nın katkılarıyla gerçekleşecek olan 29. dönem kurslarına 224 kişi başvuruda bulunurken, seçme sınavında başarılı olan 51 kişi ücretsiz eğitim almaya hak kazandı.

Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) tarafından kurulan, istihdama sunduğu büyük katkı ile Türkiye'ye örnek olan Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM A.Ş.), meslek sahibi olmak isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. “CNC Tezgâh Operatörlüğü”, “Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Operatörlüğü” ve “Kaynak Teknolojileri” alanında eğitim verilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 20222023 dönemi için belirlenen “Genç İstihdamı” teması ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) “İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları”nda gerçekleşecek olan merkezin 29. dönem kursuna 224 kişi başvuruda bulunurken, seçme sınavlarını başarıyla tamamlayan 51 kişi ücretsiz eğitim almaya hak kazandı.



Yoğun başvuru doğru işler yaptığımızın göstergesi

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, hedeflerinin Eskişehir'de gençleri ve yetişkin ama meslek sahibi olmayan kişileri eğiterek sanayiye nitelikli iş gücü olarak kazandırmak olduğunu, MEGEM olarak 11 yıldır sanayiye yeni neferler kazandırdıklarını ve insanları iş sahibi yaptıklarını söyledi. Başkan Küpeli kursiyerlere başarılar dileyerek, “MEGEM sayesinde Eskişehir bazında en çok talep gören meslek dallarında gençlerimizi eğiterek, sanayimize kazandırıyoruz. Bugüne kadar kurslarımızda 1.290 kişiyi eğiterek iş yaşamına kazandırdık ve meslek sahibi yaptık. Her bir kursiyerimizin birer altın bileziği olmasını sağladık. Her kurs döneminde MEGEM’e ilginin artarak sürmesi, bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Bu yıl üçüncüsünü açacağımız 29. dönem kursuna alınan 51 kursiyerin de bu eğitimleri başarıyla tamamlayacaklarına inanıyorum. Tüm kursiyerlere şimdiden başarılar diliyorum. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanların en kısa sürede bölgemizdeki sanayi kuruluşlarımızda istihdam edilecekler. MEGEM mezunlarının kurs bitiminde çok iyi ücretlerle Eskişehir’in gözde sanayi kuruluşlarında hemen iş bulduklarını görmek bizi çok memnun ediyor" dedi.

Başkan Küpeli 28. dönemde olduğu gibi 29. dönem kursu için de katkı sunan BEBKA’ya teşekkür ederek, bu desteklerin yeni dönemlerde de artarak devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.



MEGEM’de kursiyerler 10 haftada 400 saat eğitim görecekler

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya, 2022 yılının üçüncü dönem kursuna da ilginin bir hayli yoğun olduğunu söyleyerek, “MEGEM, Eskişehir sanayisine nitelikli yeni elemanlar yetiştirmeye devam ediyor. Merkezimizde yetişen gençlerin büyük bir kısmı, büyük sanayi kuruluşlarında hemen işe giriyorlar. Son dönemlerdeki en yoğun başvuru ile karşı karşıyayız. CNC Tezgâh Operatörlüğü, Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Operatörlüğü ve Kaynak Teknolojileri alanında eğitim veren merkezimizin 29. dönem kursuna 224 kişi başvuruda bulundu. Sınav ve mülakatta başarı elde eden kursiyerlerden 51’i kurs almayı hak kazandı. Kursiyerlerimizin 25’i CNC Tezgâh Operatörlüğü, 16’sı Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Operatörlüğü, 10 kişide Kaynak Teknolojileri alanında eğitim görecekler. BEBKA’nın desteğiyle 2,5 ay sürecek olan kursumuzda eğitim alacak olan tüm kursiyerlerimize şimdiden başarılar diliyorum. 3 ay sonra her birinin bir mesleği ve işi olacak” diye konuştu.

Özkaya, eğitimlerin 25 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını söyleyerek, 10 haftada 400 saat sürecek olan eğitimleri başarıyla bitiren kursiyerlere sertifika vereceklerini ve kurs sonunda işe yerleştirildiklerini ifade etti.

