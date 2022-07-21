Genç hemşire son yolculuğuna uğurlandı Mesai arkadaşları birlikte çıktıkları yıllık izinde hayatını kaybetti

Eskişehir’de dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden 22 yaşındaki genç hemşire, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde EskişehirAnkara kara yolunun 30’uncu kilometresinde meydana gelen kazada, Seda Bodur idaresindeki 52 DS 412 plakalı otomobil, Hilmi K.’nin kullandığı 06 JTJ 81 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Seda Bodur (22) ve otomobilin ön koltuğunda yolcu olarak bulunan Buse Nur Bulut (21) hayatını kaybetti. Otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Meltem Bodur (19) ise kazadan ağır yaralı olarak kurtuldu. Kazanın ardından Seda Bodur ile Buse Nur Bulut’un cansız bedenleri Mahmudiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ağır yaralı Meltem Bodur Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Buse Nur Bulut’un cenazesi defnedilmek üzere memleketi olan Samsun’a gönderildi. Seda Bodur’un cansız bedeni ise Zafer Mahallesi’nde bulunan Ahmet Yavuzer Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Seda Bodur’un kardeşi Meltem Bodur’un Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Seda Bodur’un cenazesine babası Mustafa Bodur, ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı.



Mesai arkadaşları yıllık izine çıkmıştı

Hayatını kaybeden Seda Bodur ile Buse Nur Bulut’un, Samsun’da bulunan Gazi Devlet Hastanesi’nde çalıştığı öğrenildi. Hemşire olduğu öğrenilen meslektaşların, yıllık izne birlikte çıktığı ve tatil için Eskişehir’e geldikleri öğrenildi. Seda Bodur’un kardeşi Meltem Bodur’un ise ablasının yanına ziyarete gittiği öğrenildi.

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