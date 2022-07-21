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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2022 mezunlarını verdi

İHA

ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2022 mezunlarını verdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 2022 yılı mezunlarını ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle verdi.
ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin 20212022 Eğitim Öğretim Yılı mezunları, düzenlenen törenle kep attı. ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Batu Can Yaman, ESOGÜ Yönetimi, öğretim üyeleri, mezun olan öğrencilerin yakınları ve Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç katıldı.

“Fakülteden donanımlı bir hekim olarak ayrılmak için ne gerekiyorsa yaptım”
Törende mezun öğrenciler adına konuşan 20212022 dönem birincisi Diş Hekimi Şerife Koşar, Diş Hekimliği Fakültesi’nin kendisine öncelikle pes etmemeyi ve emek verdiği zaman karşılığını mutlaka alacağını öğrettiğini söyledi. Sorumluluk sahibi ve günü gününe çalışan bir öğrenci olmanın kendisine fakülte birinciliğini getirdiğini belirten Şerife Koşar, hep daha fazla çalıştığını ve fakülteden donanımlı bir hekim olarak ayrılmak için ne gerekiyorsa yaptığını ifade etti. Sahip oldukları bilgi birikimi ve deneyimleri eğitimleri boyunca kendileriyle paylaşan hocalarına ve fedakârlılarıyla kendisini bugünlere getiren ailesine de teşekkür eden Şerife Koşar, tüm mezun arkadaşlarına başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.

“Öğrenci tercihlerine göre diş hekimliği fakülteleri arasında il 10’dayız”
ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Batu Can Yaman, 2012 yılında 50 öğrenci ile eğitimöğretime başlayan fakültelerinin, sürekli gelişerek bugün ÖSYM sıralamalarında ülkemizin devlet üniversiteleri arasında öğrenci tercihlerine göre ilk 10 Diş Hekimliği Fakültesi arasına girmesinin gururunu yaşadıklarını kaydetti. Prof. Dr. Batu Can Yaman sabırla ve fedakârca verdikleri katkılarla öğrencilerini mezuniyet aşamasına getirdikleri için tüm Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerine teşekkür ederken, mezun ailelerine de teşekkür ederek emek ve fedakârlıklarıyla bugünkü gurur verici tabloyu oluşturduklarını söyledi. Genç diş hekimlerine iyi hekim olmak için iyi bir eğitim almanın yanı sıra insanı sevmek, mesleki ve insani etik kurallarına uymak gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Yaman, hocaları olarak aklı hür, vicdanının sesini dinleyen, diş hekimi koltuğuna oturttuğu her hastaya anne, baba, kardeş hassasiyetiyle yaklaşan; vatanımız, milletimiz ve şanlı bayrağımız için var gücüyle çalışan hekimler olacaklarına inandıklarını ifade etti. Prof. Dr. Batu Can Yaman tüm mezunları kutlayarak başarı dileklerini iletti.

“Diş hekimliğinde en önemli unsur sabırla çalışmaktır”
Mezuniyet törenine katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç mezunlara uzun ve zor bir eğitimi tamamlayarak mezun olduklarını ancak bundan sonra da mezuniyet sonrası eğitimlerinin yani meslek yaşamlarının başladığını söyledi. Mezunlara mesleklerindeki gelişmeleri sürekli takip etmelerini öğütleyen Ataç, diş hekimliğinde en önemli unsurun sabırla çalışmak olduğunu belirtirken, hastalara şefkat ve güler yüzle yaklaşmanın da önemli olduğunu söyledi. Dt. Ahmet Ataç genç diş hekimlerini kutlayarak başarılar diledi.

“Eğitim, öğretim ve araştırmaların kalitesi, Türkiye’nin yükselişini sağlayacak”
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, genç bir nüfusa sahip ülkemiz için eğitim, öğretim ve araştırmaların kalitesinin artırılmasının çok daha güçlü bir Türkiye’nin yükselişini sağlayacağını belirtirken, ‘Güçlü Türkiye Güçlü Gelecek’ için yapılması gerekenin bilgiyle donanmış bireyler olarak çalışmak olduğunu ifade etti.

“Evrensel ve etik değerlere sahip diş hekimleri yetiştirme gayretiyle yol alıyoruz”
Prof. Dr. Kamil Çolak, 52 yıllık geçmişe sahip ESOGÜ’nün bünyesindeki fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, enstitüler ve bilimsel araştırma merkezlerinde eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütürken, aynı zamanda Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Diş Hastanesi ile bölgesel sağlık hizmeti verdiğini kaydetti. Prof. Dr. Çolak, Diş Hekimliği Fakültesi’nin de kuruluşundan bu yana eğitim, hizmet, araştırma ve ulusal ağızdiş sağlığı politikalarında sürekli gelişmeye odaklanarak, evrensel ve etik değerlere sahip diş hekimleri yetiştirme gayretiyle yol almakta olduğunu ifade etti.

“Bilim ve teknolojinin rehberliğinde mesleklerinizi sürdürün”
Genç diş hekimlerine seslenerek diş hekimliğinin teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve sürekli kendini yenilemeyi zorunlu kılan bir meslek olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kamil Çolak, genç mezunlardan bu hassasiyetle meslek hayatları boyunca bilim ve teknolojinin rehberliğinde mesleklerini sürdürmelerini istedi. Mezunlardan ESOGÜ’de almış oldukları eğitimöğretime güvenmelerini isteyen Prof. Dr. Kamil Çolak, ESOGÜ mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğunu ve bunu mezuniyetleri sonrasında daha iyi anlayacaklarını söyledi. Prof. Dr. Kamil Çolak mezunların iyi yetişmelerine katkıda bulunan tüm ESOGÜ öğretim üyelerine teşekkür etti.

“Önünüze çıkabilecek engellerden dolayı umutsuzluğa kapılmayın”
Prof. Dr. Kamil Çolak mezun ailelerine de seslenerek, büyük özverilerle yetiştirdikleri evlatlarının ailelerinin fedakârlıklarına layık olmak için ellerinden geleni yaptıklarını, uzun ve zorlu bir eğitim sürecini tamamlayarak mezun olmayı hak ettiklerini söyledi. Genç diş hekimlerine hayatta başarılı olabilmek için kendilerine aşamalı olarak hedefler koymalarını öğütleyen Prof. Dr. Kamil Çolak, hedeflerine ulaşmak yolunda ise kendilerine güvenmelerini ve önlerine çıkabilecek engellerden dolayı umutsuzluğa düşmemelerini istedi. Prof. Dr. Kamil Çolak üniversite sonrası yaşamlarında üniversitede edindikleri akademik bilginin yanı sıra dillerine, tarihlerine, kültürlerine ve manevi değerlerine sahip çıkmalarını öğütlediği mezunları, yolları ve bahtlarının açık olması temennisiyle uğurladı.
Konuşmaların ardından okullarını dereceyle bitiren öğrencilere plaket ve mezuniyet belgeleri verilirken, 20212022 dönem birincisi Diş Hekimi Şerife Koşar mezuniyet kütüğüne dönem plaketini çaktı. Sonrasında diğer mezunlara mezuniyet belgeleri verildi. Dekan Prof. Dr. Batu Can Yaman tarafından mezunlara Diş Hekimliği Andının okutulmasının ardından, keplerin topluca hava atılmasıyla tören sona erdi.

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