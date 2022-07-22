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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar ve gençler bu pisti çok beğendi

İHA

Çocuklar ve gençler bu pisti çok beğendi

Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılan ve Çamlıca Parkı içerisinde yer alan kaykay pisti (skate park) çocuklar ve gençlerin ilgi odağı oldu.
Tepebaşı Belediyesi’nin kent sakinlerinin daha sağlıklı ve keyifli ortamlarda vakit geçirebilmesi adına ilçe genelinde hizmete sunduğu parklara vatandaşların ilgisi devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından 2018 yılında hizmete açılan Çamlıca Parkı içerisinde yer alan kaykay pisti (skate park) çocukların ve gençlerin uğrak noktası oldu. Pisti kullanmak için şehrin birçok noktasından parka gelen çocuklar, eğlenceli dakikalar geçiriyor.

“Her gün buraya geliyoruz”
Sümer Mahallesi’nden geldiğini belirten Emirhan Topuz, “Belediyemiz bizim için güzel bir yer yapmış. Burayı kullanıyoruz ve kendimizi geliştiriyoruz. Ülke çapında iyi bir skate parktayız. Burayı sık sık kullanıyoruz. Neredeyse her gün buradayız. Akşama kadar sürüyoruz. Bu tür pistler bence şehrin çoğu yerinde olmalı. Ben burayı kullanabilmek için Sümer Mahallesinden geliyorum” dedi.

“Hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz”
Eren Tezuçar, ise “Burası güzel bir pist. Her gün geliyoruz. Biz biraz uzaktan geliyoruz. O nedenle şehrin belirli yerlerine yapılmasını istiyoruz” derken Egemen Akar, “Çok güzel bir pist yeri. Burada hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz. Her gün buraya geliyoruz. Bu tür pistler daha çok olsa daha güzel olur” ifadelerini kullandı.
2018 yılında hizmete açılan Çamlıca Deneyimli Kafenin de yer aldığı 11 bin 860 metrekarelik parkta kaykay pisti, gölet, su perdesi, seyir terası, tırmanma pisti, 10 oyundan oluşan kaya parkuru, çocuk oyun alanı ve dinlenme alanları bulunuyor. Park, Çamlıca Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde hizmet veriyor.

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