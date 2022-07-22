Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı



ESKİŞEHİR, (DHA)Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 22-24 Temmuz tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası başladı. Şampiyonada 29 kulüpten 265 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Kano Federasyonu 2022 programında yer alan Eskişehir Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, büyükler, gençler, yıldızlar, minikler, mini minikler erkek ve kadın kategorilerinde 1000, 500 ve 200 metre yarışları ile tamamlanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından Odunpazarı ilçesi Mamuca´da hayata geçirilen ve olimpik kano parkuru ve otomatik çıkış sisteminin de bulunduğu Sarısungur Göleti´ndeki şampiyonada, 14 ilden 29 kulüp ve 265 sporcu kupa mücadelesi veriyor.

Şampiyonada ilk gün 1000 metre eleme ve final yarışları ile yapılırken, 23 Temmuz Cumartesi günü 500 metre eleme ve final yarışları, 24 Temmuz Pazar günü ise 200 metre eleme ve final yarışları gerçekleştirilecek. Şampiyona, 24 Temmuz'da düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-07-22 12:50:00



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