"Anadolu’nun Yıldızı" yeni sezona hazırlanıyor

2022 Teknofest ne zaman ve nerede yapılacak?

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yeni sezon öncesi maç hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçen sezon TFF 2. Lig’de istediği ivmeyi yakalayamayan Eskişehirspor, küme düşmüştü. Bu sezon TFF 3. Lig’de mücadelesini sürdürecek olan EsEs’te yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. 2 gün önce Cüneyt Biçer ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Eskişehirspor ekibi, yeni teknik direktör gözetiminde antrenman programlarını uyguluyor. Sahada ve salonda yapılan çalışmalarla yeni sezona hazırlanan Eskişehirsporlu oyuncuların ilk maçı ise 4 Eylül’de Belediye Derincespor ile olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.