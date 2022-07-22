ARSEM 2022 Yaz Dönemi eğitimleri devam ediyor

Anadolu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sakarya Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen Araştırma Seminerleri (ARSEM) 2022 Yaz Dönemi Eğitimleri çerçevesinde, Anadolu Üniversitesi İİBF Konferans Salonu’nda iki panel gerçekleştirildi.

Gulf University for Science and Technology (GUST) ve İbn Haldun Ünivesitesi (IHU)’den Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu ve Oklohoma State Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dursun Delen tarafından verilen panele, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resul Usül, İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir ile çok sayıda lisans ve lisansüstü öğrencisi, öğretim elemanları ile öğretim üyeleri katıldı.

“Araştırma yöntemleri içeren eğitimler içinde ARSEM çok önemli bir platform”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Erdal, ARSEM 2022 Yaz Dönemi Eğitimleri bünyesinde bulunan derslerin katılımcılara nitelikli akademik yayınlar geliştirme hususunda katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Araştırma, topluma hizmet bağlamında hiçbir zaman ihmal edilmemesi gereken bir konu. Bizim buradaki görevimiz ise araştırmacılarımızın yetkinliklerini ve onların yayın kapasitelerini arttırmak. ARSEM’in bütün akademisyen ve araştırmacılarımızın geleceklerine katkı sağlamasını canı gönülden dileyerek panel konuşmacılarımız Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu ve Prof. Dr. Dursun Delen’e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Nitelikli makaleleri kabul eden dergilerin Türk yükseköğretimine ve bilim dünyasına önemli katkıları olacaktır”

“Uluslararası Saygın Hakemli Dergilerde Yayın Yapma Stratejileri” başlıklı paneli gerçekleştiren Prof. Dr. Tatoğlu, yayın süreci ile ilgili bilgiler ve tavsiyeler vererek nasıl ve nereden başlanacağına, editörler ve hakemlerin nelere dikkat edeceğine, etik alanlara, etki değerine ve yapılan hatalara değindi. Tatoğlu, nitelikli makaleleri kabul eden dergilerin Türk yükseköğretimine ve bilim dünyasına önemli katkıları olacağını vurguladı.

“Analitiğin ve veri biliminin geleceği çok parlak”

Makine öğreniminin geldiği noktayı doğru algılamak gerektiğini belirten Prof. Dr. Dursun Delen, “Analitiğin ve veri biliminin geleceği çok parlak. Temel amacımız verileri bilgiye, bilgileri de kararlara dönüştürmek ve bu yüzden analitik ve veri bilimi oldukça önemli bir alan. Ayrıca belli bir zamana kadar veriyi toplamak kolaydı. Fakat yapılandırılmış veriyi, internet 2.0’dan sonra toplamak zorlaştı. Daha doğrusu kullanıcılar veriyi yaratmaya başlayınca verinin de boyutları arttı. Bu sebeple de makine öğreniminin en son gelmiş olduğu noktayı doğru algılamak oldukça önemli bir konu” ifadelerini kullandı.

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