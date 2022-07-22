Eskişehir'de helikopterli trafik denetiminde 25 sürücüye ceza

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de trafik kurallarını ihlal ettikleri jandarma helikopteriyle havadan tespit edilen 25 sürücüye, 6 bin 460 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla helikopterle havadan denetim yaptı. Eskişehir´in Ankara ve Bursa kara yolları üzerindeki denetimde seyir halinde cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, gabari dışı yük yükleyen, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleyen, uygunsuz şerit kullanımı yapan ve makas atıp, hatalı sollama yapan, yakın takip kurallarına uymayan 25 sürücü tespit edildi. Sürücülere toplam 6 bin 460 lira ceza uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-07-22 17:12:35



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