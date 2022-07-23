Eskişehir'de 402 gram uyuşturucuyla yakalandı

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Eskişehir’de sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon çerçevesinde 1 şüpheli yakalanırken, 402 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tepebaşı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Sokak satıcılarının yakalanması çerçevesinde yapılan çalışmalarda Ö.D. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 402 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan Ö.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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