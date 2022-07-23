Eskişehir’de çok sayıda tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 tabanca, 33 fişek ile çeşitli miktar ve çeşitlerde uyuşturucu madde, bunları kullanmaya yarayan araç ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nce kamu düzeninin sağlanması adına Eskişehir’de yapılan çalışmalar neticesinde, 3 tabanca, 33 fişek, 5.21 gram metamfetamin, 1 payp, 14 adet sentetik ecza ele geçirildi.

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