Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, uyuşturucu operasyonunda 402 gram metamfetaminle yakalanan Ö.D. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının piyasaya uyuşturucu sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Tepebaşı ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, Ö.D.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada 402 gram metamfetamin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Ö.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-07-23 11:00:40



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