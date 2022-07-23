Başkan Nadir Küpeli’den 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, ‘24 Temmuz Basın Bayramı’ dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, ‘24 Temmuz Basın Bayramı’ nedeniyle açıklama paylaştı. Açıklamasında “Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, yerine getirdiği görev itibarıyla toplumun en önemli unsurlarının başında gelmektedir” diyen Başkan Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü,

“114 yıl önce 24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması ile demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adım atılmış ve bu tarih her yıl Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, yerine getirdiği görev itibarıyla toplumun en önemli unsurlarının başında gelmektedir. Basın özgürlüğü ise demokrasinin temel direğidir. Basın özgürlüğü ne kadar artarsa, güvenirliği de o derecede artmaktadır. Toplumun aydınlatılmasında, gerçeklerin ortaya çıkarılmasında önemli bir işlevi yerine getiren basın mensupları her zaman toplumu doğru bilgilendirmek adına fedakârca çalışmıştır. Medyanın güçlü olması, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru yansıtılması açısından hayati önemdedir. Bundan dolayı gazetecilik, günümüzde en dinamik ve fedakârlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir. Yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, dijital ortamda da ciddi ilerlemeler kaydeden basınımızın, geçmişten günümüze ülkemizin, ilimizin ve sanayimizin gelişmesinde çok değerli katkıları olmuştur. Dünyanın en zor ve sorumluluk isteyen mesleklerinden biri olan gazeteciliği, tarafsız ve özgürce yerine getirmeye çalışan ülkemizdeki ve şehrimizdeki tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diliyorum."

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