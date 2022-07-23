Eskişehir’de tam gün eğitim veren okul sayısı 8'e çıkıyor

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, gelen yoğun talep sonrasında il genelindeki tam gün eğitim veren okul sayısını 8’e çıkarma kararı aldı.

Yoğun talep gelmesi üzerine harekete geçen Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelinde tam gün eğitim veren okul sayısını 8’e çıkarmaya karar verdi. Müdürlük kararı, “Şehrimizin farklı bölgelerinde 7 okulun daha bu proje kapsamına alınması kararlaştırıldı” ifadeleri ile duyurdu.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

“Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesinde bulunan ve tam gün eğitim veren Milli İrade İlkokulunun çalışan anne babalar için çok büyük avantaj ve kolaylık sağlaması, 20222023 eğitim öğretim yılında da okul kontenjanının 5 katı kadar yoğun bir talep görmesi üzerine, durumun çözümü için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yoğun bir talep oluştu. Sayın Valimiz Erol Ayyıldız da, bu projenin uygulanacağı okul sayısının artırılmasını istedi. Yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşlarımızın, çocuklarını kendilerine en yakın okullara gönderebilmeleri için, şehrimizin farklı bölgelerinde 7 okulun daha bu proje kapsamına alınması kararlaştırıldı. İlimizde şimdiye kadar tek bir okulda uygulanan 0817 saatleri arası tam gün modeli böylece, yaygınlaştırılarak 7 okulumuzda daha uygulanacak.

Buna göre Odunpazarı ilçemizde; İsmet İnönü İlkokulu (Vadişehir Mamuca Yolu), Şehit Onur İlkhan İlkokulu (Çankaya, İkizce Sk), Zübeyde Hanım İlkokulu (Çankaya, Kıbrıs Cad); Tepebaşı ilçemizde Barbaros İlkokulu (Uluönder, Fevzi Çakmak Cad.), Mualla Zeyrek İlkokulu (Ertuğrulgazi, Ahmet Rasim Cad.), TEİ Alparslan İlkokulu (Esentepe, Söğütönü Sk) ve Mithatpaşa İlkokulu (Bahçelievler, Kirazlıyayla Sk.) 1. sınıf öğrencileri sabah 8.00'de eğitime başlayıp 17.00'de bitirecek. Böylelikle çalışan anne babalar sabah işlerine giderken çocuğunu okula bırakacak, akşam iş çıkışında evlerine çocuğuyla dönebilecektir. Ayrıca, söz konusu okullara teknik ve donanım desteği verilerek, veli ve öğrenci memnuniyeti üst düzeye çıkarılacaktır.”

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