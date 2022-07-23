Eskişehir'de gökyüzünde görülen ışık merak uyandırdı

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Eskişehir'de Elon Musk'a ait Starlink uyduları gökyüzünde ışıklı zincir şeklinde görüldü. Bu durumdan habersiz olan vatandaşlar gördüğü ışığı gizemli olarak değerlendirirken o anlar kameraya yansıdı.



Mihalıççık ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'nde gökyüzünde beliren ışık vatandaşlar tarafından merakla karşılandı. Elon Musk'a ait Starlink uydularının uzaya fırlatıldığından habersiz olan vatandaşlar durumu gizemli olarak karşılarken o anlar amatör kamera ile kayda alındı.

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