Tepebaşı Gençlik Merkezleri 11 yaşında

Tepebaşı Belediyesi’nin gençlerin hizmetine sunduğu Gençlik Merkezleri, 11’nci yaşını kutluyor.

11’inci kuruluş yılını kutlayan Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, sağladığı olanaklarla kentteki gençlerin vazgeçilmezi oldu. Düzenlenen etkinliklerle gençlerin verimli şekilde vakit geçirmesine destek olan Gençlik Merkezleri, üç noktada yer alıyor. Her yıl on binlerce genci ağırlayan 19 Mayıs, 29 Ekim ve 2 Eylül Gençlik Merkezleri, gençlerin kentteki en sevdiği mekanların başında geliyor.

Gençlik Merkezleri bu yıl 11’inci yaşını 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle kutladı. Etkinlikte merkez yetkilileri, gönüllü eğitmenler ve gençler yer aldı. Kutlama etkinliğine katılanlar İlyas Ünsal’ın seslendirdiği şarkılarla doyasıya eğlendi. Ayrıca merkezin girişine konulan Tepebaşı Genç Fikirler Panosu’na katılımcılar tarafından duygu ve düşüncelerini ifade eden stickerlar yapıştırıldı.



“Eskişehir’de bulunmaz bir nimet”

Ali Düzyol, 6 yıldır gönüllü eğitmenlik yaptığını belirterek, “Eskişehir’de bulunmaz bir nimet. Birçok ilde bu projeler örnek alınıp, diğer belediyelerin de uygulamaya çalıştığını görüyoruz. 11 yıldır ücretsiz bir şekilde bütün öğrencilerimizin gerek mesleki anlamda gerek sosyal anlamda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanıyor. Mesela yetiştirmiş olduğum öğrencilerden eğitmenlik yapıp meslek haline getirmiş arkadaşlarımız var. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Tepebaşı Gençlik Merkezlerinin 11’inci yaşını kutluyoruz. 11’inci yaş günü kutlu olsun” dedi.

Yaklaşık 2 yıldır gönüllü eğitmenlik yapan Deniz Muharrem Apaydın ise, “Burada ben daha önce eğitim almıştım. Bundan dolayı çok memnun kaldım ve AFAD Başkanlığından sertifikamı aldıktan sonra burada gençlere eğitmenlik yapıyorum. Burada 2 yıldır eğitmenlik yapıyorum ve gençlerimiz tarafından takdire şayan bir katılım görüyoruz. Gençlere ücretsiz hizmet vermesi, kapılarını sürekli açık tutması, gençlere hitap eden kursları olması gençlerimizi motive ediyor. Daha nice yıllar diliyorum. Gençlik merkezlerinin 11’inci yaşı kutlu olsun” diye konuştu.



“Biz öğrenciler bu merkezlerden çok faydalanıyoruz”

Anadolu Üniversitesi öğrencisi İrem Çömlekçi, “Ücretsiz olarak bu kadar eğitim almak bizim için çok faydalı ve biz öğrenciler bu merkezden çok fazla yararlanıyoruz. Bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Çok güzel bir merkez ve çok güzel bir düşünce, tebrik ederim. Gençlik merkezlerinin 11’inci yaşı kutlu olsun” diye konuştu.



Yılda 40 bin genç faydalanıyor

Faaliyete başladığı andan itibaren şehirdeki gençlere birçok olanak sağlayan merkezlerden yılda 40 bin genç faydalanıyor. Gençlik merkezleri, her yıl bahar, yaz ve güz dönemlerinde 1735 yaş arasındaki gençler için üç merkezde de eğitim programları hazırlıyor. Yabancı dil, kişisel gelişim, dans, spor gibi birçok alanda verilen eğitimlerin yüzde 90’ı gönüllü eğitmenler tarafından destekleniyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre merkezlerde sabahları okula giderken sıcak çorba ikramı yapılıyor. Kış aylarında ‘Gel Beraber Olsun’ sloganıyla Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe’de ücretsiz akşam yemeği ikram ediliyor. Yine yaz aylarında çeşitli kurslar verilerek gelişimlerine katkı sağlanıyor. Belirli bir program dâhilinde gençler, gençlik merkezlerindeki çamaşır makinelerinden randevu alarak ücretsiz faydalanabiliyor. Psikolojik destek alabilen gençler, ders çalışmak için kütüphane ve çalışma salonlarından ücretsiz faydalanabiliyor. Gençler, internete ve bilgisayara ihtiyaç duyduklarında bilgisayar laboratuvarlarını kullanabiliyor. Gençlik merkezleri tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklere katılabiliyor. Avrupa Bilgi Ağı Eurodesk’in parçası olan gençlik merkezleri gençlere Avrupa fırsatları hakkında bilgi sağlıyor.

