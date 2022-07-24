Kışlık biberler kurutulmak üzere asıldı

Eskişehir’de kış aylarında tüketilmek amacıyla kurutulan biberler, ev balkonları ve apartman duvarlarına asıldı.

Genellikle yaz aylarında üretimi yapılan bazı sebzeler, vatandaşlar tarafından güneşe bırakılıyor. Bir süre güneşte bekleyip kurutulan ürünler kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor. Eskişehir’in Osmangazi Mahallesi’nde yaşayan bazı vatandaşlar, evlerinin balkonlarını ve bina duvarlarını kurutma işlemi için kullanıyor. Kurutulan sebze olarak genellikle biber tercih edilirken, ip yardımıyla güneş ışığından en verimli şekilde yararlanılmak isteniyor.

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