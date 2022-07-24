Doğa tutkunları 10 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı

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Eskişehir’de doğa tutkunları 10 kilometrelik gece yürüyüşü gerçekleştirdi.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) sporcuları her hafta gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşüne devam etti. Yaklaşık 30 kişinin katılımıyla düzenlenen akşam yürüyüşü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başladı. Yürüyüşün startını Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er verdi. Katılımcılar Kent Ormanı parkurunda 10 kilometrelik yürüyüş yaptı. Doğa sportif faaliyetlerin fiziksel olduğu kadar zihinsel rahatlama sağladığına dikkat çeken ekip sorumlusu Gökay Konuk, vatandaşları hareketli yaşama davet etti.

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