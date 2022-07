(ÖZEL) Dükkânını adeta müzeye çevirdi Tarihi Odunpazarı bölgesinin dokusuyla harmanladığı dükkanında binlerce eski eşya bulunuyor Uzun yılların antika ve koleksiyoncusu Bayram Çağlayan: “Türkiye’nin her yerinden geliyorlar”

Uzun yıllardır antikacılık ve koleksiyonculuk yapan 56 yaşındaki Bayram Çağlayan, içerisinde binlerce eski eşya bulunan Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesindeki dükkânını adeta müzeye çevirdi.

Yaşamının büyük bölümünü antikacılık yaparak geçiren Çağlayan, 3 yıldır Eskişehir’de yaşıyor. Kentte yaşadığı süre boyunca antika ve koleksiyon değeri bulunan eşyaları toplayan Çağlayan, tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan dükkânında bu eşyaları sergiliyor. Ev tasarımına sahip olan dükkânın her odasını farklı dönemlerden eşyalarla düzenleyen Çağlayan’ın koleksiyonunda, 1850’li yıllardan 1990’lı yıllara kadar binlerce dönemsel izler taşıyan parçalar yer alıyor. Özellikle İç Anadolu Bölgesi ve Eskişehir’in kültürüne ait eşyaları sergileyen Çağlayan, dükkânını bölgenin tarihi dokusuyla birleştirerek adeta müzeye çevirdi.



“Türkiye’nin her yerinden geliyorlar”

Dükkânını ziyaret eden herkesin geçmişinden bir parça bulmasını sağlamayı amaçladığını belirten Bayram Çağlayan, “Odunpazarı’nın tarih olarak çok farklı bir konumu var. Tarihsel olarak ve yaşantısal konumunu da bildiğim için bir inceleme yaptım. Gerekli çalışmalar yapılmış, ancak ben kültürel olarak eksik gördüm. Bu evi kiralayarak eskisine uygun bir şekilde kendimce bir yer yaptım. Eskişehir ve civar illerin yaşanmışlıkla ilgili her şey var. 1850 yılından, günümüzden 2030 yıl öncesine kadar tamamen eşyalar mevcut. Normal bir müzeye gittiğiniz zaman kendi sınıfında olan malzemeleri koyarlar. Buraya Türkiye’nin her yerinden geliyorlar ve kendisinden bir şeyler bulsun veya hissetsin diye böyle bir ortam yaptık. Burada; oya yazmalar, eski malzemeler, kullanılmış ürünler ve hepsinin farklı hikâyeleri var” dedi.

