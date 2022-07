Fizyomer bir bebeğin daha hayatına umut oldu

Daha 28 günlükken 'Spina Bifida' hastalığı nedeniyle ameliyat olan, sonrasında 3 ay önce kalça çıkığı için yeniden cerrahi müdahale yapılan Özbekistanlı küçük O.K. şimdi 2,5 yaşında. Küçük O.K. 1 yaşından bu yana Eskişehir Fizyomer Terapia’da gördüğü fizik tedavi ve rehabilitasyon sonrasında büyük ilerleme kaydetti.

Omurgayı oluşturan kemiklerin omuriliği tamamen örtmediği ve omurilik ve ilişkili sinirlerin açıkta kaldığı bir durum olan Spina Bifida hastalığına yakalanan ve Özbekistan’da yaşayan 2,5 yaşındaki O.K., annesi N.Y. ile birlikte geldiği Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde tedavi görüyor. Anne N.Y. erken dönemlerde kalça çıkığı sorunu da yaşayan çocuğunun sağlığına kavuşmaya başlamasının mutluluğunu paylaştı.

Anne, hamilelik sürecinde gittiği doktor kontrollerinde hiçbir doktorun çocuğunda bu hastalığın olduğunu fark etmediğini anlattı. Anne N.Y. İstanbul’da görüştüğü doktorun, ‘Eğer hamileyken ultrasonda fark etselerdi, doğumdan önce bu hastalık anne karnındayken tedavi edilebilirdi’ açıklamasıyla büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi. Doğumda çocuğunun ters doğum ile (baş yerine ayaklardan) geldiğini bu nedenle sezaryen ile doğum gerçekleştirdiğini kaydeden anne N.Y. çocuğunun hastalığının doğum sonrasında kendisine söylendiğinde büyük bir şok ve üzüntü yaşadığını söyledi. Küçük O.K spina bifida hastalığı nedeniyle sırtında yuvarlak bir çıkıntı olarak duran kistin 28 günlükken, ameliyatla alındığını ifade eden anne N.Y. bebeğinin ameliyat sonrasında zorlu bir süreç geçirdiğini anlattı. Anne N.Y.yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle aktardı:

“Kızım çok küçüktü ve ağrıları çok fazlaydı, daha sonra yine bu hastalıkla ilişkili olarak 1 yaşında kalça çıkığı problemi de yaşadı, ama çok şükür bu ameliyat daha kolay oldu ve bu sorunu da atlattık.”

Kızının hastalığının tedavisiyle ilgili neler yapılabileceğini eşi ile birlikte çok araştırdıklarını anlatan anne N.Y. tedavi sürecini ise şöyle aktardı:

“Önce İstanbul’a geldik sırtındaki kist için ve hastalıkla ilgili bilgi aldık. Sonra eşim, çocuğumuzun hastalığının tedavisi için araştırmalara başladı, ‘en iyi fizik tedaviye nereden ulaşabiliriz diye’ ve Eskişehir’de Fizyomer Terapia’yı bulduk. Burayla ilgili olarak çok fazla tavsiye ve övgü görünce biz de çocuğumuzu sağlığına kavuşturmak için burayı tercih ettik. 1,5 yaşındayken burada tedavisine başlandı, 3 aylık bir tedavi sonrasında ülkemize döndük, şimdi tedavinin devamı için yine buradayız. Buradaki rehabilitasyon sürecinde, fizyoterapistler kızıma yalnızca fizik tedavi uygulamaları yapmadılar, onunla arkadaş oldular, çok ilgilendiler. Şimdi hepsinin adını biliyor ve onlarla oyunlar oynuyor. Bir süre sonra döneceğimizi söylediğimde ‘Ben Fizyomer’de kalacağım’ diyor. Burası gerçekten bir yuva gibi oldu kızım için, onun severek gelmesi tedavisi için de çok olumlu oldu. Tedaviye ilk geldiğimizde çocuğumuz sadece oturma, yatma ve yatakta dönme hareketlerini yapabiliyordu. Ama şimdi Fizyomer’de gördüğümüz tedaviler sonrasında yürüyebilme, vücudunu her yöne hareket ettirebilme, dik durabilme ve çok daha fazla fiziksel hareket becerisi kazandı. Bunları artık yapabiliyor."

Fizik tedavi hareketlerinin kendisine de öğretildiğini ve evde bunları belirtilen zamanlarda çocuğuna uyguladığını dile getiren Anne N.Y.“Burada öğrendiklerimi evde de uygulayarak kızımın tedavisinin yarım kalmaması için elimden geleni yapıyorum. Bir sonraki gelişimize kadar, doktorlarımız ve fizyoterapistlerimizle iletişimde kalarak, tedavimizi sürdüreceğiz. Çocuğum tamamen iyileşene, kendi başına yürüyebilene kadar tedaviye devam edeceğiz. Onun bu gelişimi bizi çok mutlu ediyor. Fizyomer’e ve ekibine çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

