Fizyomer bir bebeğin daha hayatına umut oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fizyomer bir bebeğin daha hayatına umut oldu

İHA

Fizyomer bir bebeğin daha hayatına umut oldu

Daha 28 günlükken 'Spina Bifida' hastalığı nedeniyle ameliyat olan, sonrasında 3 ay önce kalça çıkığı için yeniden cerrahi müdahale yapılan Özbekistanlı küçük O.K. şimdi 2,5 yaşında. Küçük O.K. 1 yaşından bu yana Eskişehir Fizyomer Terapia’da gördüğü fizik tedavi ve rehabilitasyon sonrasında büyük ilerleme kaydetti.
Omurgayı oluşturan kemiklerin omuriliği tamamen örtmediği ve omurilik ve ilişkili sinirlerin açıkta kaldığı bir durum olan Spina Bifida hastalığına yakalanan ve Özbekistan’da yaşayan 2,5 yaşındaki O.K., annesi N.Y. ile birlikte geldiği Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde tedavi görüyor. Anne N.Y. erken dönemlerde kalça çıkığı sorunu da yaşayan çocuğunun sağlığına kavuşmaya başlamasının mutluluğunu paylaştı.
Anne, hamilelik sürecinde gittiği doktor kontrollerinde hiçbir doktorun çocuğunda bu hastalığın olduğunu fark etmediğini anlattı. Anne N.Y. İstanbul’da görüştüğü doktorun, ‘Eğer hamileyken ultrasonda fark etselerdi, doğumdan önce bu hastalık anne karnındayken tedavi edilebilirdi’ açıklamasıyla büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi. Doğumda çocuğunun ters doğum ile (baş yerine ayaklardan) geldiğini bu nedenle sezaryen ile doğum gerçekleştirdiğini kaydeden anne N.Y. çocuğunun hastalığının doğum sonrasında kendisine söylendiğinde büyük bir şok ve üzüntü yaşadığını söyledi. Küçük O.K spina bifida hastalığı nedeniyle sırtında yuvarlak bir çıkıntı olarak duran kistin 28 günlükken, ameliyatla alındığını ifade eden anne N.Y. bebeğinin ameliyat sonrasında zorlu bir süreç geçirdiğini anlattı. Anne N.Y.yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle aktardı:
“Kızım çok küçüktü ve ağrıları çok fazlaydı, daha sonra yine bu hastalıkla ilişkili olarak 1 yaşında kalça çıkığı problemi de yaşadı, ama çok şükür bu ameliyat daha kolay oldu ve bu sorunu da atlattık.”
Kızının hastalığının tedavisiyle ilgili neler yapılabileceğini eşi ile birlikte çok araştırdıklarını anlatan anne N.Y. tedavi sürecini ise şöyle aktardı:
“Önce İstanbul’a geldik sırtındaki kist için ve hastalıkla ilgili bilgi aldık. Sonra eşim, çocuğumuzun hastalığının tedavisi için araştırmalara başladı, ‘en iyi fizik tedaviye nereden ulaşabiliriz diye’ ve Eskişehir’de Fizyomer Terapia’yı bulduk. Burayla ilgili olarak çok fazla tavsiye ve övgü görünce biz de çocuğumuzu sağlığına kavuşturmak için burayı tercih ettik. 1,5 yaşındayken burada tedavisine başlandı, 3 aylık bir tedavi sonrasında ülkemize döndük, şimdi tedavinin devamı için yine buradayız. Buradaki rehabilitasyon sürecinde, fizyoterapistler kızıma yalnızca fizik tedavi uygulamaları yapmadılar, onunla arkadaş oldular, çok ilgilendiler. Şimdi hepsinin adını biliyor ve onlarla oyunlar oynuyor. Bir süre sonra döneceğimizi söylediğimde ‘Ben Fizyomer’de kalacağım’ diyor. Burası gerçekten bir yuva gibi oldu kızım için, onun severek gelmesi tedavisi için de çok olumlu oldu. Tedaviye ilk geldiğimizde çocuğumuz sadece oturma, yatma ve yatakta dönme hareketlerini yapabiliyordu. Ama şimdi Fizyomer’de gördüğümüz tedaviler sonrasında yürüyebilme, vücudunu her yöne hareket ettirebilme, dik durabilme ve çok daha fazla fiziksel hareket becerisi kazandı. Bunları artık yapabiliyor."
Fizik tedavi hareketlerinin kendisine de öğretildiğini ve evde bunları belirtilen zamanlarda çocuğuna uyguladığını dile getiren Anne N.Y.“Burada öğrendiklerimi evde de uygulayarak kızımın tedavisinin yarım kalmaması için elimden geleni yapıyorum. Bir sonraki gelişimize kadar, doktorlarımız ve fizyoterapistlerimizle iletişimde kalarak, tedavimizi sürdüreceğiz. Çocuğum tamamen iyileşene, kendi başına yürüyebilene kadar tedaviye devam edeceğiz. Onun bu gelişimi bizi çok mutlu ediyor. Fizyomer’e ve ekibine çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’de çayır tırtılı istilası TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Levent Özbunar: "Çayır tırtılı istilası karşısında erken tespit ve müdahale önemli" “Popülasyonun artması; ortamın sıcaklığına, iklim koşullarına ve çoğalmasını baskılayan yararlı böceklerin az olmasına bağlıdır”
YEREL HABERLER Eskişehir’de çayır tırtılı istilası TMMOB Ziraat ...
OEDAŞ'ın saha çalışanlarının yüzde 62’si ilk yardımcı sertifikasına sahip
YEREL HABERLER OEDAŞ'ın saha çalışanlarının yüzde 62’si ilk yardımcı ...
Eskişehir’de saman balyası mesaisi başladı
YEREL HABERLER Eskişehir’de saman balyası mesaisi başladı
Savrulan otomobil yolda yürüyen adama işte böyle çarptı
YEREL HABERLER Savrulan otomobil yolda yürüyen adama işte böyle ...
Bunun adı sorumsuzluk Sokak ortasına atılan çöp pis kokuya neden oldu
YEREL HABERLER Bunun adı sorumsuzluk Sokak ortasına atılan çöp pis ...
Kedi ‘Döner’ dönercinin maskotu oldu Sokak kedisi müşterilerin ve esnafın can dostu oldu
YEREL HABERLER Kedi ‘Döner’ dönercinin maskotu oldu Sokak kedisi ...
(ÖZEL) Dükkânını adeta müzeye çevirdi Tarihi Odunpazarı bölgesinin dokusuyla harmanladığı dükkanında binlerce eski eşya bulunuyor Uzun yılların antika ve koleksiyoncusu Bayram Çağlayan: “Türkiye’nin her yerinden geliyorlar”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Dükkânını adeta müzeye çevirdi Tarihi ...
Binanın ikinci katında mahsur kalan kedi AKUT’un operasyonuyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Binanın ikinci katında mahsur kalan kedi AKUT’un ...
Doğa tutkunları 10 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı
YEREL HABERLER Doğa tutkunları 10 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı
Kışlık biberler kurutulmak üzere asıldı
YEREL HABERLER Kışlık biberler kurutulmak üzere asıldı
AHBAP gönüllüleri mesire alanında 97 torba çöp topladı
YEREL HABERLER AHBAP gönüllüleri mesire alanında 97 torba çöp ...
Yeni açılan “Beslenme ve Diyetetik Bölümü” öğrencilerini bekliyor
YEREL HABERLER Yeni açılan “Beslenme ve Diyetetik Bölümü” ...
Çevre gönüllüleri gölet çevresinde 2 saatte 97 torba çöp topladı
YEREL HABERLER Çevre gönüllüleri gölet çevresinde 2 saatte 97 torba ...
Tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti
Karısını öldürüp aynı tabancayla intihar etti
YEREL HABERLER Karısını öldürüp aynı tabancayla intihar etti
Tepebaşı Gençlik Merkezleri 11 yaşında
YEREL HABERLER Tepebaşı Gençlik Merkezleri 11 yaşında
Eskişehir'de gökyüzünde görülen ışık merak uyandırdı
YEREL HABERLER Eskişehir'de gökyüzünde görülen ışık merak uyandırdı
Eskişehir’de tam gün eğitim veren okul sayısı 8'e çıkıyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de tam gün eğitim veren okul sayısı 8'e ...
Başkan Nadir Küpeli’den 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Nadir Küpeli’den 24 Temmuz Basın Bayramı ...
Sanatçı Özgün çevrim içi söyleşilere konuk oldu
YEREL HABERLER Sanatçı Özgün çevrim içi söyleşilere konuk oldu
Aracın arka kapısına tutunarak kazaya davetiye çıkardı
YEREL HABERLER Aracın arka kapısına tutunarak kazaya davetiye ...
Rektör Çolak’tan Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çolak’tan Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
“Tercihim Eskişehir” platformunun etkinlikleri başarılı bir şekilde tamamlandı
YEREL HABERLER “Tercihim Eskişehir” platformunun etkinlikleri ...
AK Parti bu kez de su zammı ve revize plan için billboard istedi Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti arasında billboard mücadelesi sürüyor
YEREL HABERLER AK Parti bu kez de su zammı ve revize plan için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.