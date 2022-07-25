Sivrihisar’ın önemli değerlerinden “Cebe” sanat atölyelerinde geleceğe taşınıyor Öğrenciler ilk ürünlerini tamamlayarak Başkan Hamid Yüzügüllü’ye hediye ettiler

Sivrihisar’ın önemli değerlerinden olan ve Coğrafi İşaretli 'Sivrihisar Cebesi' kursunda eğitimler tüm hızıyla devam ederken, öğrenciler ilk ürünlerini tamamlayarak Başkan Hamid Yüzügüllü’ye hediye ettiler.

Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyelerinde ilçenin önemli değerlerine ve simgelerine önem veriliyor. Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyelerinde geçmişten geleceğe aktarım devam ediyor. Coğrafi İşarete sahip olan ve Sivrihisar’ın en önemli değerlerinden bir tanesi Sivrihisar Cebesi kursunda eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Sivrihisarlı bayanların katıldığı kurslarda öğrenciler önemli bir değere sahip çıkmanın mutluluğunu yaşarlarken, hem öğrenip hem de meslek sahibi oluyorlar. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü tarafından Sivrihisar’ın değerleri olan ve unutulmaya yüz tutmuş değerleri gün yüzüne taşıyarak gelecek nesillere aktarabilmek adına açmış olduğu ve Coğrafi İşaret Tescilli Cebe Kursu’nda eğitim gören bayanlar Başkan Hamid Yüzügüllü’yü makamında ziyaret ederek, kendilerine sundukları imkanlardan dolayı teşekkür ettiler.



“Sivrihisar’ımızın olmazsa olmazlarından bir tanesi Cebelerimizi geleceğe taşıyoruz”

Başkan Hamid Yüzügüllü, “Cebe Sivrihisar’ımızın çok önemli değerlerinden bir tanesi. Sarka’da olduğu gibi Cebe’mize de sahip çıkarak bir değerimizi daha geleceğe taşımak adına çalışmalarımız devam ediyor. Değerli hocalarımızla birlikte sizler Sivrihisar’ımızın olmazsa olmazlarından bir tanesi olan Cebelerimizi geleceğe taşıyorsunuz. Emekleriniz için başta hocamıza ve sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

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