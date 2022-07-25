Çayır tırtılı, bu kez de Eskişehir'de ayçiçeği tarlarına zarar verdi



Hakan TÜRTAN-CANER AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de 2 hafta önce ortaya çıkan 'çayır tırtılı', 1500 dönüm ayçiçeği tarlasına zarar verdi. Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Tırtıllar ile bırakmış olduğu yumurtaların hepsinin yok olduğunu görüyoruz. Trakya'daki olayı duyduktan sonra hemen önlemimizi aldık. Hem çiftçimiz hem ilaç satan firmalar özveri ile çalıştı" dedi.

Trakya bölgesi, Bursa ve İstanbul'da görülen 'çayır tırtılı', 16 Temmuz'da Eskişehir'de de ortaya çıktı. 1500 dönüm ayçiçeği tarlasının zarar gördüğü belirlendi. Zararı en az indirmek için çiftçiler ile yetkililer, tırtılların istila ettiği tarlalarda ilaçlama çalışması yaptı. Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, en çok zararın yaşandığı kırsal Beyazaltın Mahallesi'nde inceleme yaptı. Buluşan, "Zarar, bu bölgede daha fazla. Diğer bölgelere sıçramadı. Mücadelemiz, bunun yaşamasını ve üremesini durdurmak içindir. Bunda da başarılı olundu" dedi.

ESKİŞEHİR'DE İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Geceleri de dron ile ilaçlama yapıldığını hatırlatan Buluşan, "'Çayır tırtılı', Eskişehir Tepebaşı bölgesine çok hızlı bir şekilde giriş yaptı. Çiftçimizi ve bizi çok kuşkulandırdı. Çiftçimiz büyük bir özveri ile ilaçlamaya ve bakıma geçti. Şu an görüyorum ki; bir düzelme mevcut. Tırtıllar ile bırakmış olduğu yumurtaların hepsinin yok olduğunu görüyoruz. Trakya'daki olayı duyduktan sonra hemen önlemimizi aldık. Hem çiftçimiz hem ilaç satan firmalar özveri ile çalıştı. Arıların ölmemesi içinse geceleri dron ile ilaçlama yapıldı" diye konuştu. Ayçiçeği ekili tarlasının 60 dekarının zarar gördüğünü belirten çiftçi Birol Özsak ise "Bunu daha önce hiç yaşamadık. 15-20 yıl önce ülke genelinde bazı noktalarda görülmüş. Fakat Eskişehir civarında ilk defa görüldü" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir HakanTÜRKTAN-Caner AKSU

2022-07-25 17:35:22



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