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(ÖZEL) Bacağını kaybetme tehlikesi yaşarken adalet istiyor Üç ameliyat geçirdi, 2 ay yoğun bakımda tedavi gördü Son ameliyatında kan kaybından duran kalbi doktorların çabasıyla tekrar çalıştı Yeğeni tarafından pompalı tüfekle vurulan Murat Dal: “Bu insanlar hâlâ dışarılarda elini kolunu sallayarak geziyor”

İHA

(ÖZEL) Bacağını kaybetme tehlikesi yaşarken adalet istiyor Üç ameliyat geçirdi, 2 ay yoğun bakımda tedavi gördü Son ameliyatında kan kaybından duran kalbi doktorların çabasıyla tekrar çalıştı Yeğeni tarafından pompalı tüfekle vurulan Murat Dal: “Bu insanlar hâlâ dışarılarda elini kolunu sallayarak geziyor”

Eskişehir’de yaşayan ve 2 ay önce yeğeni tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralanan Murat Dal, “Bu insanlar hâlâ dışarılarda elini kolunu sallayarak geziyor” diyerek isyan etti.
Geçtiğimiz Mayıs ayında 71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak’ta abisi Cafer Dal ve yeğeni Ferhat Dal ile aralarındaki husumetten dolayı yaşadığı tartışma sonucunda Murat Dal, sol bacağından pompalı tüfek ile vurularak yaralandı. Yeğeni Ferhat Dal’ın pompalı tüfek ile yakın mesafeden açtığı ateş sonucu yaralandığını iddia eden Murat Dal, 2 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Tedavi sürecinde 3 tane büyük ameliyat geçirdiğini belirten Dal, son ameliyatında kan kaybından dolayı kalbinin durduğunu ve doktorların çabasıyla tekrar hayata tutunduğunu söyledi. Ameliyatların ardından arkadaşının evinde konakladığını söyleyen Murat Dal, bacağının enfeksiyon kaptığını ve bir süre daha iyileşmemesi durumundan dizden aşağısının kesileceğini belirtti. Olayların ardından yeğeni Ferhat Dal’ın gözaltına alındığını, fakat çıkarıldığı mahkemede tutuklanmadığını belirten Murat Dal, olayın ardından şikayetçi olmasından dolayı da abisinden ve yeğeninden tehditler aldığını iddia etti.

“Yoğun bakımda kaldığım süreçte 3 tane ameliyat geçirdim”
Yeğeni tarafından pompalı tüfek ile vurulduktan sonra arkadaşının yanına yerleştiğini ve koltuk değnekleriyle dahi zorlukla hareket edebildiğini belirten 40 yaşındaki Murat Dal, gelirinin ve hiç kimsesinin olmamasından dolayı zor durumda olduğunu belirtti. Yoğun bakımda 2 ay geçirdiğini ve 3 ameliyata girdiğini belirten Murat Dal, kendisine ateş eden yeğeninin dışarıda elini kolunu sallayarak gezdiğini “Benim öz abim olan Cafer ve yeğenim Ferhat ile biz tartıştık. Sonra ben kızdım ve abimle tartıştıktan sonra çıktım oradan. Sonra yeğenim arkamdan ateş etti, beni vurdu. Hiçbir sebebi olmadan boştan yere beni pompalı silahla vurdu. Bu suçtan dolayı hiçbir şekilde kimse tutuklanmadı. Ben 2 ay hastanelerde kaldım. Bir ay yoğun bakımlarda yattım. Yoğun bakımda kaldığım süreçte 3 tane ameliyat geçirdim. 3’üncü ameliyatımdan sonra da şu an geldim. Sağ olsun bir arkadaşım bana yardımcı oldu. Beni evine aldı. Şu an onun yanında kalıyorum, Allah razı olsun. Hiçbir gelirim yok. Hiç kimsem yok. Şu anda çok zor durumdayım. Bu insanlar hâlâ geziyor dışarılarda elini kolunu sallayarak” ifadeleriyle dile getirdi.

“Ayağımı kaybetmek üzereyim”
Bacağının enfeksiyon kaptığını ve tekrar gireceği ameliyatın sonucunda ilerleme kaydedilemezse dizden aşağısının kesileceğini belirten Murat Dal, abisi ve yeğeni tarafından da hala tehdit edildiğini ifade ederek şunları söyledi:
“Hiçbir şekilde yani ben kötü bir söz söylemedim. Kavga etmedim, bağırmadım çağırmadım. Beni boştan yere vurdular. Şu anda ayağım çok zor durumda. Çok kötü bir durumdayım. Lütfen bana yardım edin. Sizden yardım istiyorum. Şu an dördüncü ameliyatım veyahut da beşinci ameliyatı olmak üzereyim. Şu an ayağım enfeksiyon kapmış. Ayağımı kaybetmek üzereyim. Beni hala şu anda telefon arıyorlar. İşte “Niye böyle dedin, bizi söyledin?” diye beni tehdit ediyorlar. Ben çıkamıyorum. Korkuyorum. Yanımda olan arkadaşım korkuyor. Korkuyor, bunlar bana da bir şey yaparlar diye.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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