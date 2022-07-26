– Eskişehir’de yaşayan Hüdayi ve Sibel Turgut çifti, çiftliklerinde kör olarak dünyaya gelen ve 'Egemen' ismi verilen buzağının adeta gözleri oldu.

Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Turgut isimli çiftin geçtiğimiz 23 Nisan günü Simental cinsi ineğinden bir buzağısı oldu. Beklenilen doğum tarihinden daha önce dünyaya gelen buzağının ilk görünüşte sağlıklı oluşu sahiplerini mutlu etse de gerçek bir süre sonra anlaşıldı. Çiftin, Egemen ismini verdiği sevimli erkek buzağı emzirilmek üzere getirilen biberonu geç fark etmesi ve duvarlara çarpması üzere veteriner çağrıldı. Yapılan tetkiklerde erkek buzağının doğuma bağlı olarak gözlerinin görmediği anlaşıldı.

Henüz iki aylık olan talihsiz buzağının kör olduğunu anlayan Turgut çifti, buzağıyla özel olarak ilgilenmeye başladı. Hüdayi ve Sibel Turgut çifti, her gün bulunduğu ahırda sık sık kontrol edilen buzağının, etrafındaki kendisine zarar verecek eşyalara çarpıp yaralanmaması için temkinli olmaya çalışıyor. Her gün sabah ve akşam saatlerinde biberonla beslenen buzağıya, sahipleri sevgi göstermeyi de ihmal etmiyor. Sık sık başını okşayan ve temizliğini yapan sahipleri, sevimli Egemen’e bir yandan çocukları gibi üzerine titrerken, bir yandan da onun adeta gözü olmaya çalışıyor.



“Hisleri çok kuvvetli”

Buzağıları Egemen’in erken doğduğunu belirten Sibel Turgut, buna bağlı olarak gözlerinin de kör olduğunu belirtti. Buzağının gözlerinin görmemesine rağmen hisleri ile kendilerini tanıyıp bulduğunu ifade eden Turgut, buzağıları ile aralarındaki ilişkiden bahsederek, “Buzağımız günsüz doğdu. Daha sonra buzağımızın kör olduğunu fark ettik. Sesleri algılaması, yemi bulması olsun hisleri çok kuvvetli. Yani bize verdiği tepkiler çok güzel. İlk kör olduğunu öğrendiğimizde çok üzüldük, ama sonradan onun bu davranışlarını gördüğümüzde çok sevindik. Biz bir yerde onun gözü kulağı olduk diyebiliriz. 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda doğduğu için Egemen ismini verdiğimiz buzağı evimizin maskotu oldu Egemen. Beslenme saati geldiğine, ismiyle seslendiğimizde bize doğru geliyor, buluyor” dedi.

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