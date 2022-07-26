İnönü Belediyesi kültür turları Çanakkale gezisi ile devam ediyor

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Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kültür gezileri ile ilçe sakinleri, Çanakkale Şehitliği’ni ve savaşların geçtiği noktalardaki müzeleri görmenin heyecanını yaşadı.

İnönü Belediye Başkanlığının düzenlediği geziye katılan ilçe sakinleri, belediye personeli ve rehber eşliğinde; Seyit Onbaşı, Rumeli Mecidiye Tabyası, Zığın Dere Hastane Şehitliği Şahin Dere Hastane Şehitliği, Şehitler Abidesi, Ertuğrul Tabyası, Yahya Çavuş, Albayrak Sırtı, Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt, 57.Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Aynalı Çarşıyı gezerek Çanakkale hakkında bilgilendi.

2014 yılından günümüze kadar İnönü Belediye Başkanlığının düzenlediği kültür gezileri ile Çanakkale’ye 11 kez sefer düzenlenerek bin 500 ilçe sakinin katıldığı Çanakkale gezisine katılan vatandaşlar, Türkiye tarihinde büyük bir öneme sahip olan Çanakkale gezisini düzenleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkürlerini iletti.

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