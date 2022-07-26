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Miyomlar konusunda uzman uyarısı “Her 5 kadından 1’inde görülüyor” “Miyomlar, anne olmaya engel olabilir”

İHA

Miyomlar konusunda uzman uyarısı “Her 5 kadından 1’inde görülüyor” “Miyomlar, anne olmaya engel olabilir”

Her 5 kadından birinde miyom olabileceğini belirten Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoru Alper Turgut, “Miyomlar çoğu kez belirti vermiyor. Fakat tedavi edilmezse büyüyebilirler. Bu nedenle kadınların mutlaka düzenli jinekoloji kontrolüne gitmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.
Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoru Alper Turgut, günümüzde en sık görülen kadın hastalıklarından biri olan miyomlar hakkında bilgi verdi. Hastalığı tetikleyen farklı sebeplerin olduğuna değinen Dr. Turgut “Uterus miyomları; rahim, kas ve bağ dokusundan kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir. Üreme çağındaki kadınların yüzde 20’sinde, yani 5 kadından birinde görülmektedir. Miyomlar, obezite rahatsızlığı olan, hiç doğum yapmamış olan, Afrika kökenli olan ve ailesinde miyom öyküsü olan kişilerde daha sık görülür” diye konuştu.

“Kansere dönüşmez”
Miyomların kansere dönüşmediğinin altını çizen Dr. Turgut “Halk arasında miyomların kansere dönüşüp gebeliğe engel olduğu gibi tedirginlikler var. Miyomlar, kansere dönüşmez fakat hızlı büyüme gösterdiklerinde cerrahi müdahale ile vücuttan alınmalıdır. Farklı rahatsızlıkların neden olduğu infertilite durumlarının haricinde miyomlar, gebeliğin gerçekleşmemesinde yüzde 2 veya 3 kadar bir etkiye sahiptir” dedi. Dr. Turgut miyomların birçoğunun şikayete yol açacak belirti göstermediğini, bazılarının anormal uterin kanama, ağrı, sık idrara çıkma, kabızlık, kısırlık ve gebelikte düşüklükler şeklinde kendisini belli ettiğini söyledi.

“Cerrahi yöntemlerle tedavisi mümkün”
Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoru Alper Turgut, miyomların genel olarak cerrahi operasyonlar gerektirdiğini belirterek şunları söyledi:
“Miyomlar, uzman hekimlerce muayenenin ardından tıbbi görüntüleme yöntemleri ve özel incelemeler ile tespit edilebiliyor. Tespit edilen miyomların genel olarak cerrahi yöntemlerle tedavisi mümkün. Cerrahi operasyonlar öncesi boyutu büyük olan miyomların küçültülmesi için ilaç tedavisi de uygulanabiliyor. Yapılan cerrahi operasyonlarda, sadece miyomun alınması, miyoma giden kan akımının azaltılması, miyomla birlikte rahmin tamamen alınması gibi durumlarla karşılaşılabiliyor. Tüm rahatsızlıklarda olduğu gibi erken tanı ve tedavi miyomlar için de büyük önem taşıyor. Bu nedenle kadınların mutlaka her yıl olmak üzere düzenli jinekoloji kontrolüne gitmelerini tavsiye ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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