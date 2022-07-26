Anadolu Üniversitesinin lisansüstü programları için başvurular 29 Temmuz’da sona eriyor

Pek çok alanda nitelikli öğrenciler yetiştiren Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü için 20222023 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü programlarının başvuru tarihleri 29 Temmuz 2022’de sona eriyor.



Sağlık Bilimleri Enstitüsü etkin ve nitelikli araştırmacılar yetiştiriyor

Toplumun sağlık alanındaki ihtiyaçlarına her yönüyle yardımcı olabilecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerini hem sektöre hem de akademiye kazandıran bir enstitü olma özelliği taşıyan Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 14 anabilim dalı ve 4 bilim dalı olmak üzere, 9 doktora programı, 15 tezli yüksek lisans programı ve 2 adet ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı bulunuyor. Bununla birlikte Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 272’si tezli yüksek lisans, 156’sı tezsiz yüksek lisans ve 138’i doktora olmak üzere toplamda 566 öğrenci eğitim görüyor. 28 farklı ülkeden 88 yabancı uyruklu öğrenci ise Enstitüde farklı lisansüstü programlarında eğitimlerine devam ediyor. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne başvuru, kesin kayıt tarihleri gibi detaylı bilgi için http://www.anadolu.edu.tr ya da sbe.anadolu.edu.tr/ adresleri ziyaret edilebilir.



Bu yıl 40. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Sosyal Bilimler Enstitüsü yeni öğrencilerini bekliyor

Her yeni yıl yenilikçi ve disiplinlerarası bakış açısıyla öğrencilerine dolu dolu bir eğitim sunan Sosyal Bilimler Enstitüsü için 20222023 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Program başvuruları da devam ediyor. Eğitim ve Öğretim hayatında 40. yılını dolduran Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, faaliyete geçtiği bu tarihten itibaren hızlı ve emin adımlarla yoluna devam ediyor. Yirmi altı anabilim dalında 54 yüksek lisans (35 tezli 19 tezsiz 4 ikinci öğretim, 1 adet birinci eğitim ve 14 uzaktan eğitim yöntemiyle) ve 26 doktora programı olmak üzere toplam 80 program enstitü bünyesinde yürütülüyor. Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki anabilim dalı ve programların başvuruları için detaylı bilgiye www.anadolu.edu.tr ve sosbilens.anadolu.edu.tr/ adreslerinden erişim sağlanabiliyor.



Eğitim Bilimleri Enstitüsü başvuruları 29 Temmuz’da sona eriyor

Kuruluşundan bugüne eğitim bilimleri alanında lisansüstü eğitimde aranılan enstitü olan Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 30 yıldır başarılı çalışmalara imza atıyor. Hâlen Enstitüde 11 Ana Bilim Dalında 16 Doktora, 20 Tezli Yüksek Lisans ve 6 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programları ile eğitim yürüten Enstitüde: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Eğitim Bilimleri, Eğitimde Drama, Güzel Sanatlar Eğitimi, İlköğretim, Özel Eğitim, Yabancı Diller Eğitimi, Matematik Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu, Karakter ve Değer Eğitimi, Ana Bilim Dallarında doktora ve yüksek lisans programlarında eğitime devam ediliyor. Enstitü ve başvurular hakkında detaylı bilgiye http://www.anadolu.edu.tr ve ebe.anadolu.edu.tr/ adreslerinden ulaşılabiliyor.



Sanatla iç içe bir enstitü olan Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde de lisansüstü başvuruları devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, 30 yıllık tecrübesiyle Grafik Anasanat Dalı, Seramik Anasanat Dalı, Heykel Anasanat Dalı, İç Mimarlık Anasanat Dalı, Çizgi Film (Animasyon) Anasanat Dalı, Resim Anasanat Dalı, Baskı Sanatları Anasanat Dalı, Cam Anasanat Dalı, Müzik Anasanat Dalı, Sahne Sanatları Anasanat Dalı, Çalgı Yapımı Anasanat Dalı, Sanat Bilimi Anabilim Dalı programlarını bünyesinde bulunduruyor. Programlar; çağdaş dünyanın bir gereksinimi olan algı şeklini bilim, tasarım ve sanat kültürü alanındaki araştırmalar ile temellendiriyor. Bu çerçevede enstitü, sanat alanında kendilerini geliştirmeyi arzu eden bireylerin arayışlarına olanak sağlamanın yanı sıra farklı disiplinlere katkı sağlayarak sanat ve kültürü sistematik bir düzlemde sunuyor. Güzel Sanatlar Enstitüsü’ne başvuru, kesin kayıt tarihleri gibi detaylı bilgi için http://www.anadolu.edu.tr ya da gse.anadolu.edu.tr/ adresleri ziyaret edilebilir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.