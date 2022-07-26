İkincilik kupası Eskişehir’de

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) üyesi Kaan Çağlayanoğlu, Afyonkarahisar'da Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından düzenlenen 3. Tatlısu Levreği Yakalama Yarışmasında ikincilik kazandı.

Afyonkarahisar Tatlısu Olta Balıkçıları Derneği (ATSOBDER) Başkanı Gökan Koni’nin ev sahipliğinde düzenlenen yarışmaya 11 ilden 150 sporcu katılım sağladı. Eskişehir’den de ESBALDER Başkanı Tamer Takılın önderliğinde 18 sporcu, turnuvanın bu ayağında efor sarf etti. İkincilik kupasını Eskişehirli ESBALDER’li sporcu Kaan Çağlayanoğlu kaldırdı. Çağlayanoğlu, ‘’Böyle büyük bir ailenin içinde olmaktan çok mutluyum’’ dedi.

Yarışmanın ‘En büyük balık yakalayan’ birincisi Isparta’dan Ali Arıgüzel, ‘En çok balık birincisi’ Bilecik’ten Rıdvan Öncü, ‘En çok balık ikincisi Eskişehir’den Kaan Çağlayanoğlu, ‘En çok balık üçüncüsü’ Konya’dan Tarık Seyman oldu.

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