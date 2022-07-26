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Sıcaklar bunalttı, süs havuzu kenarları doldu Sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu parklarda aldı

İHA

Sıcaklar bunalttı, süs havuzu kenarları doldu Sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu parklarda aldı

Eskişehir’de hava sıcaklarının artması sonucunda vatandaşlar parklara ve süs havuzu kenarlarına akın etti.
Eskişehir’de hava sıcaklarının hafta başından itibaren artması sonucunda vatandaşlar parkları doldurdu. Şehirde iki gündür etkili olan hava sıcaklıklarındaki artış, vatandaşları evlerinden çıkardı. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu Eskişehir’de, vatandaşlar bunaltıcı sıcaklardan korunmak için çareyi serin yerlere ve gölgelik alanlara oturmakta buldu. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunan ve bunaltıcı sıcaktan kaçmak isteyen vatandaşların ilk tercihi süs havuzlarının bulunduğu parklar oldu. Bir çocuğun ise, sıcaktan bunalıp süs havuzuna ellerini sokarak yüzünü yıkaması dikkat çekti. Bugün 30 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların, Perşembe günü 3536 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

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