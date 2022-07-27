Kapı yoklayıp kamera kıran şahısların rahatlığı şaşırttı Birini kırdı, diğerinin yönünü değiştirildi, üçüncü kamerada pes etti Evin etrafında dolaşan şahıslar her defasında kameralara yakalandı Güvenlik kamerası kırılan Murat Özbek: “Ben bile kendi evimde bu kadar rahat davranmıyorum” “Tanıdığımızın motorunu çalıp bize hırsızlığa geliyorlar”

Eskişehir’de kapıları yoklayıp, güvenlik kamaralarına zarar veren şahısların rahatlığı ‘pes’ dedirtti. Güvenlik kamerası kırılan Murat Özbek, “Ben bile kendi evimde bu kadar rahat davranmıyorum” dedi.

Tepebaşı ilçesi Muhterem sokakta geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Murat Özbek isimli vatandaş, bir sabah ses üzerine uyandı ve pencerenden dışarı baktı. Güvenlik kamerasının kırık olduğunu fark eden Özbek, kameranın en son kayda aldığı görüntüleri izledi. Kayda alınan görüntülerde, 3 şahsın park halindeki araçları yoklayarak evine doğru ilerlediğini, daha sonra ise güvenlik kamerasının kırdıklarını gördü. Diğer köşede bulunan kamerasının kaydettiği görüntülerde ise, bir şahsın garaj kapısını yokladığını, yine kamarayı fark edince kamaranın açısını değiştirdiğini gördü. Bahçe kısmına bakan kameranın kayıtlarında izleyen Özbek, bu kamerayı da fark edince oradan uzaklaştıklarını fark etti.



“Zıplayıp kamerayı kırıyor”

Bir kamerayı kırıp diğerinin açsını değiştiren ve arabaları yoklayan hırsızlar hakkında konuşan Murat Özbek, böyle durumları daha önce de yaşadıklarını ifade etti. Görüntülerini izlediğinde şok olduğunu belirten talihsiz adam, “Daha önce garajımıza girip araca falan zarar vermişlerdi. Komşumuz eve gelince 3 kişi onun sesini duyup kaçmışlar. Bu olaydan sonra biz güvenlik kamerası taktırmıştık. Kamera taktırmamızın ardından bir gün sabah 7 gibi uyandım. Bir ses duydum, camdan dışarı baktım. Bir kameramızın yönünün değiştiğini, diğerinin de kırıldığını gördüm. Daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceledik. 3 kişi yukardan geliyor, 2 kişi motosiklet üzerinde diğeri yaya halde. Hatta bir tanıdığımızın çalınan motosikletine çok benziyor görüntüdeki motor. Arabaları yoklayarak buraya kadar geliyorlar. Daha sonra zıplayıp kamerayı kırıyor, daha sonra köşeyi dönüyor garajın altından bakıyor, kapıyı yokluyor. Daha sonra bu kamerayı fark edip yönünü değiştiriyor. En son olarak arka bahçeye giriyorlar. Yine kamerayı fark edip çıkıp gidiyorlar. Açık yer bulamadıkları için içeri giremeyip gidiyorlar” diye konuştu.



“Ben bile kendi evimde bu kadar rahat davranmıyorum”

Olaydan çok hırsızların rahatlığına şaşırdığını dile getiren Murat Özbek, “O kadar rahatlar ki ben bile kendi evimde bu kadar rahat davranmıyorum. Kızımın arkadaşının motorunu olduğunu tahmin ediyoruz, o da Yeşiltepe Mahallesi’nde. 3 kişiler biri yürüyor diğerleri motorda. Tanıdığımızın motorunu çalıp bize hırsızlığa geliyorlar yani. Şikâyetçi olduk, bıktık artık. Çünkü iki üç günde bir gelip yokluyorlar. Sadece bizde değil bu mahalle ve yan mahallede herkes şikâyetçi” dedi.

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