Hafta sonu İnönü’de şölen var

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Eskişehir İnönü Belediyesi, geleneksel hale getirdiği sünnet şölenini bu yıl 3031 Temmuz tarihleri arasında yapacağını duyurdu.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleninin bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek. 2014 yılından günümüze ilçede yaklaşık 500 çocuğu sünnet ettiren İnönü Belediyesi bu yılda 41 çocuğu sünnet ettirerek 30 Temmuz tarihinde çok sayıda protokolün, ilçe halkının ve sünnet ailelerinin katılımlarıyla sünnet şöleninin ilk etabı olan kına gecesi saat 20.00’da İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde gerçekleşecek. İki gün boyunca eğlenceli aktivitelerinde olacağı şölende isteyen herkesin katılabileceği duyurulurken, büyük organizasyona ev sahipliği yapacak olan İnönü Belediyesi 4. Geleneksel Sünnet Şöleni için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

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