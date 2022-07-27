Yıkılan okulun bulunduğu arazi çöplüğe döndü

Eskişehir’de yıkılan okulun arazisine atılan moloz ve çöpler mahallelinin tepkisine neden oldu.

Gazipaşa Mahallesi’nde yıkılmadan önce Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bulunduğu araziye kimliği belirsiz kişilerce moloz ve çöp dökülüyor. Araziye dökülen çöplerin arasında ayakkabı, küvet ve ambalaj gibi ev atıkları da bulunuyor. Moloz ve çöplerin hem çevreyi kirlettiğini hem de görüntü kirliliğine sebep olduğunu söyleyen vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.

Moloz ve çöp dökmenin devam etmesi halinde gerekli şikâyetlerde bulunacaklarını belirten Gazipaşa Mahalle Muhtarı Gülnazik Yüksel, “Mahallemizin boş arazilerine moloz dökmeleri artık bizleri üzüyor, kırıyor. Vatandaşlarımızdan bunu yapmamasını istiyoruz. Eğer böyle devam edilirse yapanları bulup, yaptırım uygulanması için gerekli şikâyetleri yapacağız. Bu mahalle hepimizin. İçerisinde yaşadığımız yeri, çevreyi kirletmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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