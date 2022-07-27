Anadolu Üniversitesinden 10 bin TL’ye varan burs desteği

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın girişimleri ile bir ilke imza atılarak aday öğrencilere birçok farklı kategoride karşılıksız burs olanağı sunan Anadolu Üniversitesi, 20222023 Akademik yılında da yeni burs imkânlarıyla öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) Anadolu Üniversitesi Başarı Burslarında “Anadolu Üstün Başarı Bursu”, “Anadolu Başarı Bursu”, “Anadolu Destek Bursu”, “Anadolu Sanata Destek”, “Anadolu Uluslararası Öğrenci Destek Bursu” ve “Anadolu Spora Destek Bursu” kategorilerinde öğrencilere burs imkânı sağlanıyor.



Bilim, sanat ve spor bursları Anadolu Üniversitesinde

Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları, üniversiteye giriş sınavında, Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanı sınav türlerinden alınan 2022 YKS yerleştirme puanı sıralaması ile Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Konservatuarı tarafından yapılan özel yetenek sınavları sıralamasına dayalı burslardır. Ayrıca uluslararası öğrenciler ve milli sporcular da Anadolu Üniversitesi Başarı Burslarında desteklenir. Eğitimi Destekleme Vakfı tarafından verilen burslar karşılıksız olup, bir yıllık İngilizce hazırlık programı ile dört yıllık lisans eğitimi süresini kapsar. Sanata Destek Bursu, eğitimin herhangi bir yılında kullanılabilir. Bursların ön koşulu, öğrencilerin derecelerini belirleyen puan türü ile örgün eğitimde yerleştikleri bölümün puan türünün aynı olmasıdır.



Anadolu Üniversitesi zengin burs olanakları ile öğrencilerinin yanında

Toplam altı farklı kategoriye ulaşan Eğitimi Destekleme Vakfı Anadolu Üniversitesi burslarında “Anadolu Üstün Başarı Bursu” kazanan öğrencilere Anadolu Üniversitesi Rezidansı’nda 2 kişilik odalarda 9 ay boyunca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, 9 ay boyunca üniversite yemekhanesinden üç öğün ücretsiz yemek gibi burs olanakları sağlanıyor. Anadolu Başarı Bursu kazanan öğrencilere; Anadolu Üniversitesi Rezidansı’nda 2 kişilik odalarda 9 ay boyunca ücretsiz konaklama, 9 ay boyunca üniversite yemekhanesinden üç öğün ücretsiz yemek imkânı sunuluyor. Anadolu Destek Bursu kazanan öğrencilere de bir defaya mahsus 2500TL, 9 ay boyunca üniversite yemekhanesinden üç öğün ücretsiz yemek bursu veriliyor. Özel yetenek sınavındaki başarıların esas alındığı Anadolu Sanata Destek burslarında ise Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına yerleşen başarılı öğrencilere (Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali’ne Katılım Desteği, Berlin Filarmoni Orkestrası’nın konserine Katılım Desteği, World Music Konferansı vb.) 10 bin TL’ye kadar katılım desteği başta olmak üzere yemekhaneden 9 ay boyunca ücretsiz yararlanma imkânları sunuluyor.

“Anadolu Uluslararası Öğrenci Destek Bursu”nda ise Anadolu YÖS/Uluslararası Geçerliliği Olan Sınav Sonuçları ve Diploma Notuna göre kabul edilen öğrenciler arasından yapılacak değerlendirme sonucunda burs kazanan öğrencilere de bir defaya mahsus 2 bin 500 TL, 9 ay boyunca üniversite yemekhanesinden üç öğün ücretsiz yemek bursu veriliyor.

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