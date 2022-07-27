Eskişehir’de bir kadın boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklandı

Eskişehir’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, yetkililere seslenerek “Zanlıya gerekli cezanın verilmesini istiyorum” dedi.

Alınan bilgiye göre, anne ve babasıyla yaşayan bir çocuk annesi Duygu H. (32), boşanma davası açtığı eşi C.H. (40) ile Akarbaşı Mahallesi'nde karşılaştı. Ardından kendi evlerine giden çift arasında yeniden tartışma başladı. Zorla eşini eve götürdüğü iddia edilen C.H., yanındaki bıçakla Duygu H.'yi bacağından bıçakla yaraladı. Yaralı kadın bağrışları sonrasında komşular durumu polis ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı kadını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Duygu H., buradaki müdahalenin ardından taburcu edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan C.H., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



“Bir an evvel boşanmak istiyorum"

Yaşanan olay sonrasında anne ve babasının yaşadığı eve gelen Duygu H., baston ile yürümeye çalışıyor. 13 Yıllık eşi ile yaşanan olayı anlatan Duygu H., farklı zamanlarda eşi ile sorunlar yaşadığını söyledi. Son dönemde boşanma kararı aldığını ve ailesinin yanına sığındığını belirten Duygu H., şöyle konuştu:

"Daha öncesinde de ayrılmak istedim, ama ailemle tehdit ettiği için ayrılamadım. Hep aileme bir şey yapar diye korktum. Olay günü ise benimle konuşmak istedi. 'Sosyal medyada aileme hakaret etme' dedim. 'Mahkemede görüşürüz' dedim. Cebinde bıçağı vardı. Beni çekiştirerek zorla eve çıkardı. Kaçmaya çalışsam da kaçamadım. Evde arbede yaşandı, sonra onun üzerine polis geldi. Öldürmeye kast etti. Elindeki bıçağı ittirdim, bıçak bacağıma geldi. Sırtımdan ve başımdan darbelerim var. Bir an evvel boşanmak istiyorum. Hukukun daha hızlı ilerlemesini, para cezalarının kaldırılmasını istiyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.